Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 17 Ekim 2021

17 Ekim 2021 18:22
Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na: Sen nasıl olur da bu ülkenin memurlarını tehdit edersin, sen kimsin ya?
Kılıçdaroğlu: Kim fakir fukaranın hakkını yerse karşısında olacağım, yanında Erdoğan dahi olsa
CHP'li Öztunç: Bize gelen duyumlar var; AK Parti gidiyor, giderayak her türlü filmi çeviriyorlar
Kulis: Lütfi Elvan 'istifa' etmek istedi
Erdoğan'ın arkadaşının vakfı vergiden muaf tutuldu
TÜGVA İstanbul İl Başkanı: Bize kadrolaşma iftirası atanların, elde ettikleri belediyelere soktukları liyakatsiz on binlerce kişiyi görüyoruz
Ümit Özdağ'dan Bakan Soylu'ya: Bana herhangi bir saldırıda sorumlu siz olacaksınız!
Bakan Soylu'nun 'Korumaya aldık' dediği 'Gençliğe Hitabe' mazgala kapak yapılmış
81 ilde denetim: 73 taksi trafikten men edildi
Uzayda çekilen ilk film için 12 günü Uluslararası Uzay İstasyonu'nunda geçiren Rus oyuncu ve yönetmen geri döndü
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