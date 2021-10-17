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Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 17 Ekim 2021

17 Ekim 2021 18:22

Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na: Sen nasıl olur da bu ülkenin memurlarını tehdit edersin, sen kimsin ya?

Kılıçdaroğlu: Kim fakir fukaranın hakkını yerse karşısında olacağım, yanında Erdoğan dahi olsa

CHP'li Öztunç: Bize gelen duyumlar var; AK Parti gidiyor, giderayak her türlü filmi çeviriyorlar

Kulis: Lütfi Elvan 'istifa' etmek istedi

Erdoğan'ın arkadaşının vakfı vergiden muaf tutuldu

TÜGVA İstanbul İl Başkanı: Bize kadrolaşma iftirası atanların, elde ettikleri belediyelere soktukları liyakatsiz on binlerce kişiyi görüyoruz

Ümit Özdağ'dan Bakan Soylu'ya: Bana herhangi bir saldırıda sorumlu siz olacaksınız!

Bakan Soylu'nun 'Korumaya aldık' dediği 'Gençliğe Hitabe' mazgala kapak yapılmış

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