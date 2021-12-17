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Bir Bakışta Bugün

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 17 Aralık 2021

17 Aralık 2021 18:32

Türk Lirası tarihinin en düşük seviyesinde

Merkez Bankası'ndan dövize beşinci müdahale

Benzine 69 kuruş, motorine 1,14 kuruş ve LPG'ye 70 kuruş zam geldi

Borsa İstanbul'da sert satış: İkinci kez devre kesici çalıştı

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