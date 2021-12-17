Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 17 Aralık 2021

Türk Lirası tarihinin en düşük seviyesinde

Merkez Bankası'ndan dövize beşinci müdahale

Benzine 69 kuruş, motorine 1,14 kuruş ve LPG'ye 70 kuruş zam geldi

Borsa İstanbul'da sert satış: İkinci kez devre kesici çalıştı

CHP'li yetkilinin “Kılıçdaroğlu'nu aday olarak görüyorum” açıklamasına İyi Parti’den yanıt: İsimler üzerinde değil, ilkeler üzerinde değerlendirme yapıyoruz

İmamoğlu'ndan "Cumhurbaşkanı olmak istiyor musunuz?" sorusuna: İttifak heyeti tartışacak, vatandaşı dinleyecek ve doğru bir karar verecek

Halil Falyalı cezaevinden tahliye edildi

HSK’nın seçimleri yine “tanıdık”: Sedat Peker’in işaret ettiği hâkim de var, kardeşi ağırlaştırılmış müebbet alan da

103 emekli amiral hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi

Demirtaş: Hasta tutuklu ve hükümlülerin her gün cenazesi çıkıyor, adalet bir gün herkese lazım olacak