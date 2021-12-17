Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 17 Aralık 2021

17 Aralık 2021 18:32
Türk Lirası tarihinin en düşük seviyesinde
Merkez Bankası'ndan dövize beşinci müdahale
Benzine 69 kuruş, motorine 1,14 kuruş ve LPG'ye 70 kuruş zam geldi
Borsa İstanbul'da sert satış: İkinci kez devre kesici çalıştı
CHP'li yetkilinin “Kılıçdaroğlu'nu aday olarak görüyorum” açıklamasına İyi Parti’den yanıt: İsimler üzerinde değil, ilkeler üzerinde değerlendirme yapıyoruz
İmamoğlu'ndan "Cumhurbaşkanı olmak istiyor musunuz?" sorusuna: İttifak heyeti tartışacak, vatandaşı dinleyecek ve doğru bir karar verecek
Halil Falyalı cezaevinden tahliye edildi
HSK’nın seçimleri yine “tanıdık”: Sedat Peker’in işaret ettiği hâkim de var, kardeşi ağırlaştırılmış müebbet alan da
103 emekli amiral hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi
Demirtaş: Hasta tutuklu ve hükümlülerin her gün cenazesi çıkıyor, adalet bir gün herkese lazım olacak
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