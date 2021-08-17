Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 17 Ağustos 2021

17 Ağustos 2021 18:31
Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a seslendi: Yeni sığınmacılar getirecek hiçbir anlaşmaya imza atamayacaksın
Erdoğan: Türkiye eğer bir yerde bayrak gösteriyorsa tek gayesi orada barışı, huzuru, güvenliği sağlamaktır
Çavuşoğlu: Şu ana kadar Taliban'ın verdiği mesajları olumlu karşılıyoruz
Taliban: Afganistan'daki kadınların iş ve eğitim hakları devam edecek
Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'ta çöken Ölçer Apartmanı'nın müteahhidi, Esenyurt'ta gözaltına alındı
Bozkurt'ta selin faturası kaymakama kesildi; görev yeri değiştirildi
Soylu: Siyaset sorumluluğu alanlar Batı’nın elemanlığını yaparak fitne tohumu ekmemeli, bu hatırlatmanın bir nedeni var
Bakan Elvan'dan Demirören kredisine yanıt: Müşteri sırrı olduğundan bilgilerin paylaşılması mümkün değildir
Temmuzda açlık sınırı 2 bin 864 TL oldu; yoksulluk sınırı 10 bin TL'ye dayandı
Yunanistan Göç Bakanı: AB ülkelerine ulaşmaya çalışan sığınmacı ve göçmenler için bir geçit olmayacağız
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