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Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 17 Ağustos 2021

17 Ağustos 2021 18:31

Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a seslendi: Yeni sığınmacılar getirecek hiçbir anlaşmaya imza atamayacaksın

Erdoğan: Türkiye eğer bir yerde bayrak gösteriyorsa tek gayesi orada barışı, huzuru, güvenliği sağlamaktır

Çavuşoğlu: Şu ana kadar Taliban'ın verdiği mesajları olumlu karşılıyoruz

Taliban: Afganistan'daki kadınların iş ve eğitim hakları devam edecek

Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'ta çöken Ölçer Apartmanı'nın müteahhidi, Esenyurt'ta gözaltına alındı

Bozkurt'ta selin faturası kaymakama kesildi; görev yeri değiştirildi

Soylu: Siyaset sorumluluğu alanlar Batı’nın elemanlığını yaparak fitne tohumu ekmemeli, bu hatırlatmanın bir nedeni var

Bakan Elvan'dan Demirören kredisine yanıt: Müşteri sırrı olduğundan bilgilerin paylaşılması mümkün değildir

Temmuzda açlık sınırı 2 bin 864 TL oldu; yoksulluk sınırı 10 bin TL'ye dayandı

Yunanistan Göç Bakanı: AB ülkelerine ulaşmaya çalışan sığınmacı ve göçmenler için bir geçit olmayacağız

Bir Bakışta Bugüngündemgelişmeler

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