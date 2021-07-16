Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 16 Temmuz 2021

16 Temmuz 2021 17:25
HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu yeniden milletvekili
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye kısır döngüyü kırdı, demokrasi ve kalkınma hamlesi başarıya ulaştı
YÖK istifasını istedi; Melih Bulu "Etmem, Cumhurbaşkanı’yla görüşeceğim" dedi
Avrupa'da sel felaketi: Almanya'da 103, Belçika'da 22 kişi yaşamını yitirdi
Tatil beldelerindeki otellerde doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı; yetkililerden rezervasyon uyarısı
İmamoğlu: Bina dikmekle refah toplumu olamayız
Beyoğlu Belediyesi emlak vergisi zammını yüzde 80’e çıkardı
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Sosyal medya fenomeni Pucca gözaltına alındığını duyurdu: Hakkımda hayırlısı
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