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Bir Bakışta Bugün

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 16 Temmuz 2021

16 Temmuz 2021 17:25

HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu yeniden milletvekili

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye kısır döngüyü kırdı, demokrasi ve kalkınma hamlesi başarıya ulaştı

YÖK istifasını istedi; Melih Bulu "Etmem, Cumhurbaşkanı’yla görüşeceğim" dedi

Avrupa'da sel felaketi: Almanya'da 103, Belçika'da 22 kişi yaşamını yitirdi

Tatil beldelerindeki otellerde doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı; yetkililerden rezervasyon uyarısı

İmamoğlu: Bina dikmekle refah toplumu olamayız

Beyoğlu Belediyesi emlak vergisi zammını yüzde 80’e çıkardı

Rusya'da yolcu uçağı kayboldu

İstanbul'da Halk Ekmek'e yüzde 25 zam

Sosyal medya fenomeni Pucca gözaltına alındığını duyurdu: Hakkımda hayırlısı

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