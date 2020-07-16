Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 16 Temmuz 2020

Türkiye'de Koronavirüs | 21 kişi hayatını kaybetti, 933 yeni vaka tespit edildi

Birleşik Krallık, Rusya’nın Covid-19 aşı çalışmalarını çalmaya çalıştığını iddia etti

Rabia Naz'ın ölümüyle ilgili soruşturmada takipsizlik kararı verildi!

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İmamoğlu parti başkanlarına Kanal İstanbul'u anlattı

‘Man Adası’ davasında bir karar daha: Kılıçdaroğlu Erdoğan ve ailesine 359 bin lira tazminat ödeyecek

CHP'li Altay'dan, Erdoğan'a: Atatürk'e hakaretin bedeli ağır olur

Reuters: Türk Lirası'nı desteklemek için piyasaya geçen yıldan beri 100 milyar dolar döviz sürüldü

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