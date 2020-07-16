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Bir Bakışta Bugün

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 16 Temmuz 2020

16 Temmuz 2020 21:22

Türkiye'de Koronavirüs | 21 kişi hayatını kaybetti, 933 yeni vaka tespit edildi

Birleşik Krallık, Rusya’nın Covid-19 aşı çalışmalarını çalmaya çalıştığını iddia etti

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