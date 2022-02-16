Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 16 Şubat 2022

Erdoğan, 6 muhalefet partisinin toplantısına ilişkin ilk kez konuştu: HDP’yi çıldırtıyorlar, oldu olacak onu da alın yanınıza

Anayasa Mahkemesi, Sedef Kabaş'ın 'tedbiren tahliye edilmesi' talebini reddetti

Karamollaoğlu: Saadet Partisi'nin olduğu masada 28 Şubat'ı olumlayacak olanlara haddini bildirmesini biliriz

AYM Başkanı Arslan: Bireysel başvurunun sürdürülebilmesi kararların uygulanmasına bağlıdır

RTÜK’ten Halk TV’ye Ayşenur Arslan cezası; 5 idari para cezası, 5 kez de program durdurma

DEVA Partili Gürcan'a müebbet istendi

16 yaşındaki Sıla Şentürk, nişanlandırıldığı Hüseyin Can Gökçek tarafından bıçaklanarak öldürüldü!

Adli Tıp Kurumu, samuray kılıcı ile Başak Cengiz'i öldüren Can Göktuğ Boz ile ilgili ilk raporunu açıkladı: Ceza sorumluluğu

"İSKİ'nin elektrik tüketimi, 2,5 katına çıktı" diyen İmamoğlu: "Bu sene 3 milyar 200 milyon liraya yakın fatura bekleniyor"

Kremlin: Biden'ın Ukrayna konusunda diyaloğu devam ettirmek istemesi memnuniyet verici