Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 16 Şubat 2022

16 Şubat 2022 18:02
Erdoğan, 6 muhalefet partisinin toplantısına ilişkin ilk kez konuştu: HDP’yi çıldırtıyorlar, oldu olacak onu da alın yanınıza
Anayasa Mahkemesi, Sedef Kabaş'ın 'tedbiren tahliye edilmesi' talebini reddetti
Karamollaoğlu: Saadet Partisi'nin olduğu masada 28 Şubat'ı olumlayacak olanlara haddini bildirmesini biliriz
AYM Başkanı Arslan: Bireysel başvurunun sürdürülebilmesi kararların uygulanmasına bağlıdır
RTÜK’ten Halk TV’ye Ayşenur Arslan cezası; 5 idari para cezası, 5 kez de program durdurma
DEVA Partili Gürcan'a müebbet istendi
16 yaşındaki Sıla Şentürk, nişanlandırıldığı Hüseyin Can Gökçek tarafından bıçaklanarak öldürüldü!
Adli Tıp Kurumu, samuray kılıcı ile Başak Cengiz'i öldüren Can Göktuğ Boz ile ilgili ilk raporunu açıkladı: Ceza sorumluluğu
"İSKİ'nin elektrik tüketimi, 2,5 katına çıktı" diyen İmamoğlu: "Bu sene 3 milyar 200 milyon liraya yakın fatura bekleniyor"
Kremlin: Biden'ın Ukrayna konusunda diyaloğu devam ettirmek istemesi memnuniyet verici
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