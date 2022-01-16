Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 16 Ocak 2022

Uçakla şehirler arası seyahatte aşısızlar için PCR zorunluluğu yeniden getirildi

Erdoğan: 2023 Haziran bizim çok önemli bir sınav

Kavala: Türkiye’nin kurucusu olduğu Avrupa Konseyi tarafından cezalandırılmasından ben utanırım

Avustralya'dan sınırdışı edilen Djokovic, Dubai'ye giden uçağa bindi

Mahir Ünal'ın konuşması sırasında "AK Partiliyim, açım" diyen çiftçi: Boş konular konuşulunca tepkimi dile getirdim

Babacan: Hükümet ekonominin kontrolünü elinden kaçırdı

Tiyatro sanatçısı, eski Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Bozkurt Kuruç hayatını kaybetti

Yüzde 150 zammı kabul etmeyen kiracısının evini baltayla basan ev sahibi: Yine saldıracağım

Ege Denizi'nde 5,3 büyüklüğünde deprem!

Yeniden servis edilmesi için çöpten biber turşularını toplattığı iddia edilen tantunici: Personelimizin yaptığı video montajdır