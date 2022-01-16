Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 16 Ocak 2022

16 Ocak 2022 16:42
Uçakla şehirler arası seyahatte aşısızlar için PCR zorunluluğu yeniden getirildi
Erdoğan: 2023 Haziran bizim çok önemli bir sınav
Kavala: Türkiye’nin kurucusu olduğu Avrupa Konseyi tarafından cezalandırılmasından ben utanırım
Avustralya'dan sınırdışı edilen Djokovic, Dubai'ye giden uçağa bindi
Mahir Ünal'ın konuşması sırasında "AK Partiliyim, açım" diyen çiftçi: Boş konular konuşulunca tepkimi dile getirdim
Babacan: Hükümet ekonominin kontrolünü elinden kaçırdı
Tiyatro sanatçısı, eski Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Bozkurt Kuruç hayatını kaybetti
Yüzde 150 zammı kabul etmeyen kiracısının evini baltayla basan ev sahibi: Yine saldıracağım
Ege Denizi'nde 5,3 büyüklüğünde deprem!
Yeniden servis edilmesi için çöpten biber turşularını toplattığı iddia edilen tantunici: Personelimizin yaptığı video montajdır
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