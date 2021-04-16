Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 16 Nisan 2021

16 Nisan 2021 18:20
Kavcıoğlu’ndan 128 milyar dolar açıklaması: Herhangi bir kesime, banka veya firmaya ayrıcalıklı döviz işlemi gerçekleştirilmesi söz konusu değil
Erdoğan: Dışişleri Bakanımız Dendias'ın tutumu karşısında ona haddini bildirdi
Çavuşoğlu-Dendias gerilimi sonrası Yunanistan'dan ilk açıklama: "Farklılıklar vardı ve olacak"
Kılıçdaroğlu'ndan "kripto para" açıklaması: Türkiye’nin finansal teknoloji girişimlerine darbe vurdular, gençlere tahammülleri yok bunların
Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü
İçişleri Bakanlığı'ndan AKP'li Yeşilyurt Belediyesi'ne "Almanya" soruşturması: Vali yardımcısı ve 2 müdür görevden alındı
KKTC Başbakanı'ndan Kur'an kursları açıklaması: Gerekli yasal düzenlemeler yapılarak kurslara devam edilecek
AKP’den yeni kanun teklifi: Akaryakıt, tütün ve alkol ürünlerinde teminat dönemi başlayacak
Tarım Bakanı Pakdemirli'nin uçağı havada arızalandı; acil iniş yaptı
Peskov: ABD yaptırımlarına yanıtın ne olacağına Putin karar verecek
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