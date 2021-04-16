Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 16 Nisan 2021

Kavcıoğlu’ndan 128 milyar dolar açıklaması: Herhangi bir kesime, banka veya firmaya ayrıcalıklı döviz işlemi gerçekleştirilmesi söz konusu değil

Erdoğan: Dışişleri Bakanımız Dendias'ın tutumu karşısında ona haddini bildirdi

Çavuşoğlu-Dendias gerilimi sonrası Yunanistan'dan ilk açıklama: "Farklılıklar vardı ve olacak"

Kılıçdaroğlu'ndan "kripto para" açıklaması: Türkiye’nin finansal teknoloji girişimlerine darbe vurdular, gençlere tahammülleri yok bunların

Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü

İçişleri Bakanlığı'ndan AKP'li Yeşilyurt Belediyesi'ne "Almanya" soruşturması: Vali yardımcısı ve 2 müdür görevden alındı

KKTC Başbakanı'ndan Kur'an kursları açıklaması: Gerekli yasal düzenlemeler yapılarak kurslara devam edilecek

AKP’den yeni kanun teklifi: Akaryakıt, tütün ve alkol ürünlerinde teminat dönemi başlayacak

Tarım Bakanı Pakdemirli'nin uçağı havada arızalandı; acil iniş yaptı

Peskov: ABD yaptırımlarına yanıtın ne olacağına Putin karar verecek