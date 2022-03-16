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Bir Bakışta Bugün

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 16 Mart 2022

16 Mart 2022 17:41

Çavuşoğlu, Moskova'da: Mariupol'de ciddi sıkıntımız var; çatışmalar sürdüğü için siviller çıkamıyor

Putin: Rus ordusunun Kiev yakınlarına gelmesi, Ukrayna'nın işgaline yönelik bir hedefi göstermiyor

Zelenski, ABD Kongre üyelerine seslendi: Ukrayna'nın hava sahasının kapatılmasını talep ediyoruz; çok mu şey istiyoruz?

NYT, Mariupol'de Türk vatandaşlarının tahliye beklediği camiye ulaştı: 200'den fazla sığınan var

Zelenski, barış görüşmelerinde tarafların duruşlarının "daha gerçekçi" hale geldiğini söyledi

Kılıçdaroğlu'nun avukatı, Erdoğan'ın açtığı 500 bin TL'lik manevi tazminat davasını kaybettiğini duyurdu

Cumhur İttifakı’nda çatlak; Destici: Seçim barajı olmamalı, oluyorsa da yüzde 3 olur

Bakan Nebati yatırımcı toplantısında konuştu: Bu ülkeye yatırım yaparsanız malınız da canınız da güven altındadır

Akşener'den iktidara Türk Telekom tepkisi: Cumhuriyet tarihinin en büyük soygununa bilerek ve isteyerek göz yumdular

AKP, kadına karşı şiddet ve sağlık çalışanları hakkındaki düzenlemeyi Meclis'e sundu

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Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün

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