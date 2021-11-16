Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 16 Kasım 2021

TL'de değer kaybı devam ediyor: Dolar 10,28 seviyesini gördü!

Helalleşeceği isimleri sayan Kılıçdaroğlu: Ben gelecekte bu ülkenin çocuklarının ardımdan bu ülkeyi barıştırdığımı söylemelerini istiyorum

Erdoğan gençlik festivalinde: 2023’e çok iyi hazırlanmamız lazım, sizlerle 2023’te sandıkları patlatacağımıza inanıyorum

Bahçeli'den Cumuhurbaşkanlığı YİK üyesi Cemil Çiçek'e yüzde 50+1 tepkisi: Kimlere şirin görünmeye çalışıyorsunuz?

Buldan: İlk seçimlerde çarpılacaksınız; 50+1 hayali kurmayın, Erdoğan ve Bahçeli olarak 1+1 kalacaksınız

Altın fiyatlarında zirve: Gram 610'u, çeyrek 1000 TL'yi aştı

Bakan Elvan: Enflasyonda maalesef istediğimiz seviyede değiliz

Bakan Akar: TSK envanterinde kesinlikle ve asla herhangi bir şekilde gaz kimyasal silah yok

Başak Cengiz’i öldüren Boz'un evinde 15'i kılıç, 17'si döner bıçağı, pala ve av bıçağı olmak üzere 32 kesici alet olduğu belirlendi

Şair Sezai Karakoç hayatını kaybetti