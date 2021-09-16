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Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 16 Eylül 2021

16 Eylül 2021 18:10

Peker, Soylu'ya seslenerek tarih verdi: Süslü Sülüman, sana çok güzel bir hediye hazırladım

Erdoğan: En kısa sürede enflasyonu kontrol altına alarak etiketlerdeki fahiş fiyat artışlarının önüne geçeceğiz

Yargıtay Erdoğan’dan sınırsız görev süresi istedi

Diyanet İşleri Başkanlığı: Kur’an kursları zorunlu eğitimden sayılsın

HDP'li Garo Paylan: Millet İttifakı'nın bir parçası olmak asla istemiyoruz

83 yaşındaki hasta tutuklu Mehmet Emin Özkan tahliye edilmedi

Gelecek Partisi Konyaaltı Kadın Kolları Başkanı Hilal Oktay Başaslan ve ailesi saldırıya uğradı

Eski Başbakan Tansu Çiller’in oğlu Mert Çiller hakkında 10 yıla kadar hapis istemi

İstanbul'da barınma sorunu büyüyor: Emlak vitrinleri boşaldı; pencere ve havalandırması olmayan odalar bile 900 TL

ABD'de biri 3 aylık, diğeri 2 yaşında; iki kardeşi nehir kenarında terk ettiler

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