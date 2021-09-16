Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 16 Eylül 2021

16 Eylül 2021 18:10
Peker, Soylu'ya seslenerek tarih verdi: Süslü Sülüman, sana çok güzel bir hediye hazırladım
Erdoğan: En kısa sürede enflasyonu kontrol altına alarak etiketlerdeki fahiş fiyat artışlarının önüne geçeceğiz
Yargıtay Erdoğan’dan sınırsız görev süresi istedi
Diyanet İşleri Başkanlığı: Kur’an kursları zorunlu eğitimden sayılsın
HDP'li Garo Paylan: Millet İttifakı'nın bir parçası olmak asla istemiyoruz
83 yaşındaki hasta tutuklu Mehmet Emin Özkan tahliye edilmedi
Gelecek Partisi Konyaaltı Kadın Kolları Başkanı Hilal Oktay Başaslan ve ailesi saldırıya uğradı
Eski Başbakan Tansu Çiller’in oğlu Mert Çiller hakkında 10 yıla kadar hapis istemi
İstanbul'da barınma sorunu büyüyor: Emlak vitrinleri boşaldı; pencere ve havalandırması olmayan odalar bile 900 TL
ABD'de biri 3 aylık, diğeri 2 yaşında; iki kardeşi nehir kenarında terk ettiler
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