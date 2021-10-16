Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 16 Ekim 2021

16 Ekim 2021 20:01
Kılıçdaroğlu'ndan bürokratlara 'son çağrı': Size kanun dışı ne yaptırılıyorsa pazartesi itibarıyla durun!
AKP'li Mahir Ünal'dan Kılıçdaroğlu'na: Ateşle oynuyorsun, kimi tehdit ettiğine dikkat et
İstanbul'a vedaya gelen Angela Merkel: Erdoğan'ı her zaman bireysel haklar ve özgürlükler konusunda eleştirdim
Bilal Erdoğan ve TÜGVA yöneticileri hakkında suç duyurusu
ORC anketi: Z kuşağının ilk tercihi açık ara CHP
AKP'li Numan Kurtulmuş: Bugün bütün kamuoyu anketlerinde AK Parti açık ara birinci
Babacan: Merkez Bankası başkanları mevsimlik işçiye döndü
Ticaret Bakanı açıkladı: Pandemide 112 bin esnaf iş yerini kapattı
Türkiye, randevu alana 48 saatte sağlık vizesi verecek
Müşteri olarak bindiği taksiyi çaldı, 3 gün taksicilik yaptı!
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