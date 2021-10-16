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Bir Bakışta Bugün

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 16 Ekim 2021

16 Ekim 2021 20:01

Kılıçdaroğlu'ndan bürokratlara 'son çağrı': Size kanun dışı ne yaptırılıyorsa pazartesi itibarıyla durun!

AKP'li Mahir Ünal'dan Kılıçdaroğlu'na: Ateşle oynuyorsun, kimi tehdit ettiğine dikkat et

İstanbul'a vedaya gelen Angela Merkel: Erdoğan'ı her zaman bireysel haklar ve özgürlükler konusunda eleştirdim

Bilal Erdoğan ve TÜGVA yöneticileri hakkında suç duyurusu

ORC anketi: Z kuşağının ilk tercihi açık ara CHP

AKP'li Numan Kurtulmuş: Bugün bütün kamuoyu anketlerinde AK Parti açık ara birinci

Babacan: Merkez Bankası başkanları mevsimlik işçiye döndü

Ticaret Bakanı açıkladı: Pandemide 112 bin esnaf iş yerini kapattı

Türkiye, randevu alana 48 saatte sağlık vizesi verecek

Müşteri olarak bindiği taksiyi çaldı, 3 gün taksicilik yaptı!

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