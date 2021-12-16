Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 16 Aralık 2021

16 Aralık 2021 18:34
Erdoğan açıkladı; asgari ücret 4 bin 250 TL oldu, asgari ücretliden alınan gelir ve damga vergisi kaldırıldı
Asgari ücrette AGİ kalktı
Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a yanıt: Dolarla aylık alanlar var, listeyi yayımlayabiliriz
Bakan Nebati, asgari ücretle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'teşekkür' etti
Muhalefet ve ekonomistlerden asgari ücret tepkisi: Çalışanlar 2 ay sonra bu parayla geçen yıla göre çok daha az mal ve hizmet alabildiklerini görecekler
Türk-İş ve TİSK'ten asgari ücret açıklaması: Kamuoyunun beklentisi yakalandı sayılır
Merkez Bankası faizi yüzde 14'e düşürdü
Merkez Bankası kararı sonrası döviz kurlarında yeni zirve
Hazine ve Maliye Bakanlığı, yeni ekonomi politikasının adını koydu: Türkiye Ekonomi Modeli
Benzine 56 kuruş zam
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