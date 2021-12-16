Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 16 Aralık 2021

Erdoğan açıkladı; asgari ücret 4 bin 250 TL oldu, asgari ücretliden alınan gelir ve damga vergisi kaldırıldı

Asgari ücrette AGİ kalktı

Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a yanıt: Dolarla aylık alanlar var, listeyi yayımlayabiliriz

Bakan Nebati, asgari ücretle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'teşekkür' etti

Muhalefet ve ekonomistlerden asgari ücret tepkisi: Çalışanlar 2 ay sonra bu parayla geçen yıla göre çok daha az mal ve hizmet alabildiklerini görecekler

Türk-İş ve TİSK'ten asgari ücret açıklaması: Kamuoyunun beklentisi yakalandı sayılır

Merkez Bankası faizi yüzde 14'e düşürdü

Merkez Bankası kararı sonrası döviz kurlarında yeni zirve

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yeni ekonomi politikasının adını koydu: Türkiye Ekonomi Modeli

Benzine 56 kuruş zam