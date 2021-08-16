Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 16 Ağustos 2021

16 Ağustos 2021 18:23
Bakan Koca'dan 4. doz aşı açıklaması: Özel seyahat için talep edilmesi dışında gerekliliği yok
Afganistan'dan Türk vatandaşlarını getiren uçak İstanbul Havalimanı’na indi
Bahçeli: Askeri unsurlarımızın Afganistan’ı terki düşünülemeyecek
CHP Sözcüsü Öztrak: Erdoğan, Afganistan'da illaki taşeronluk üstlenecekse SADAT'çılarını göndersin
MSB: Pençe-Yıldırım Harekâtı bölgesinde 3 asker şehit oldu
Batı Karadeniz'deki sel felaketi: Yaşamını yitirenlerin sayısı 72'ye yükseldi
Sağlık Bakanlığı'ndan yeni Koronavirüs kararları: 15 yaş üstüne aşı tanımlandı
Sağlık Bakanlığı, 4. doz aşı için tanımladığı randevu sistemini birkaç saat içinde iptal etti
HDP kapatma davasında ek süre istedi
CHP'li belediyelerden THK'ya: OGM kullanma taahhüdü verirse, 4 milyon doları sağlarız
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