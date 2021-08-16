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Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 16 Ağustos 2021

16 Ağustos 2021 18:23

Bakan Koca'dan 4. doz aşı açıklaması: Özel seyahat için talep edilmesi dışında gerekliliği yok

Afganistan'dan Türk vatandaşlarını getiren uçak İstanbul Havalimanı’na indi

Bahçeli: Askeri unsurlarımızın Afganistan’ı terki düşünülemeyecek

CHP Sözcüsü Öztrak: Erdoğan, Afganistan'da illaki taşeronluk üstlenecekse SADAT'çılarını göndersin

MSB: Pençe-Yıldırım Harekâtı bölgesinde 3 asker şehit oldu

Batı Karadeniz'deki sel felaketi: Yaşamını yitirenlerin sayısı 72'ye yükseldi

Sağlık Bakanlığı'ndan yeni Koronavirüs kararları: 15 yaş üstüne aşı tanımlandı

Sağlık Bakanlığı, 4. doz aşı için tanımladığı randevu sistemini birkaç saat içinde iptal etti

HDP kapatma davasında ek süre istedi

CHP'li belediyelerden THK'ya: OGM kullanma taahhüdü verirse, 4 milyon doları sağlarız 

 

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