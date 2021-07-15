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Bir Bakışta Bugün

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 15 Temmuz 2021

15 Temmuz 2021 20:05

Sel ve heyelan felaketi yaşanan Rize'de hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye yükseldi

Hollanda’da saldırıya uğrayan gazeteci Peter R de Vries, hayatını kaybetti

Prof. Dr. Melih Bulu, 7. ayında Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü görevinden alındı

Erdoğan: Hiç kimsenin 15 Temmuz'da milletin verdiği bu şanlı mücadeleyi önemsizleştirmeye hakkı yok

Kılıçdaroğlu: 15 Temmuz'un karanlık noktalarını ortaya çıkarmak, devleti sokaktan toplayan milletimize borcumuz

Karamollaoğlu: İktidar 15 Temmuz'un bize bıraktığı mirası kendi otoriter sistemini oluşturmak için bir masala çevirdi

CHP'li Özel: 15 Temmuz günü durduğumuz yerdeyiz

Vadesinde ödenmeyen borçlara yapılandırma getirildi

Almanya'daki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 33 oldu

Görevden alınan Melih Bulu, Boğaziçi'ndeki 15 Temmuz programına katılmadı, etkinlikte Naci İnci konuştu

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