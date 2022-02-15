Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 15 Şubat 2022

15 Şubat 2022 18:31
Kılıçdaroğlu'ndan "elektrik faturası" tepkisi: Sizin feriştahınız gelse ben donmam, mücadele ederim
Kremlin, Ukrayna sınırından bazı birliklerin çekileceğini doğruladı: "Tatbikat sonrası döneceklerini belirtmiştik"
Ukrayna ve NATO, Rusya'nın 'bazı askerler üslerine dönüyor' açıklaması konusunda şüpheci: "Gördüğümüzde inanırız"
Pervin Buldan'dan muhalefet zirvesine gönderme: HDP olmadan demokrasiyi konuşmak çözüm değildir
Bahçeli'den muhalefet zirvesi yorumu: Yuvarlak masa olunca ayak birdir, o gizli ayak da HDP'dir
BAE ile 13 anlaşma imzalandığını duyuran Erdoğan, yatırımcılara seslendi: Kurumlarımız yeni yatırım projelerinizde gereken her türlü desteği vermeye hazır
Kılıçdaroğlu’nun elektriği 3 ay kesilemeyecek
Barış Pehlivan ve Murat Ağırel, Hülya Kılınç yeniden tutuklanarak cezaevine gönderildi
Cezaevine götürülen gazeteciye görülmemiş muamele: "Ahlak Masası" yelekli polis götürdü, bu şekilde basına görüntü verildi
Uluslararası İstatistik Kurumu'ndan TÜİK açıklaması: Siyasi müdahaleye karşı net duruş sergilemeli
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