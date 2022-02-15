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Bir Bakışta Bugün

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 15 Şubat 2022

15 Şubat 2022 18:31

Kılıçdaroğlu'ndan "elektrik faturası" tepkisi: Sizin feriştahınız gelse ben donmam, mücadele ederim

Kremlin, Ukrayna sınırından bazı birliklerin çekileceğini doğruladı: "Tatbikat sonrası döneceklerini belirtmiştik"

Ukrayna ve NATO, Rusya'nın 'bazı askerler üslerine dönüyor' açıklaması konusunda şüpheci: "Gördüğümüzde inanırız"

Pervin Buldan'dan muhalefet zirvesine gönderme: HDP olmadan demokrasiyi konuşmak çözüm değildir

Bahçeli'den muhalefet zirvesi yorumu: Yuvarlak masa olunca ayak birdir, o gizli ayak da HDP'dir

BAE ile 13 anlaşma imzalandığını duyuran Erdoğan, yatırımcılara seslendi: Kurumlarımız yeni yatırım projelerinizde gereken her türlü desteği vermeye hazır

Kılıçdaroğlu’nun elektriği 3 ay kesilemeyecek

Barış Pehlivan ve Murat Ağırel, Hülya Kılınç yeniden tutuklanarak cezaevine gönderildi

Cezaevine götürülen gazeteciye görülmemiş muamele: "Ahlak Masası" yelekli polis götürdü, bu şekilde basına görüntü verildi

Uluslararası İstatistik Kurumu'ndan TÜİK açıklaması: Siyasi müdahaleye karşı net duruş sergilemeli

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