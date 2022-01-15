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Bir Bakışta Bugün

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 15 Ocak 2022

15 Ocak 2022 17:43

Erdoğan: Yerli-yabancı ayrımına gitmeden, kimseyi dışlamadan Türk ekonomisine güvenen herkese sahip çıkıyoruz

Bakan Nebati: Kur korumalı mevduat hesabının büyüklüğü 131 milyar TL’yi aştı

Aşı yaptırmayanlara PCR testi zorunluluğu kaldırıldı

Türk Tabipleri Birliği: Toplumun sağlığını riske atmaya devam eden sorumluları istifaya davet ediyoruz

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Anladığım kadarıyla PCR testi kapasitesinin sonuna gelindi

Cumhurbaşkanlığı saraylarına 2022'de 470 milyon lira harcanacak

Ali Babacan: Ülkeyi hukukla, adaletle, her şeyiyle toparlamamız gerekiyor

ABD'de 24 eyaletteki hastaneler, Covid-19 nedeniyle yüzde 80 doluluk oranını geçti

Otomobil satışları düşüşte: Türkiye'de nüfusun yüzde 34,8'inin araba alacak maddi gücü yok

İşçiyi arabası kirlenmesin diye bagajda taşıyan patrona para cezası

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu?Bir Bakışta Bugün15 ocak

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