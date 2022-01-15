Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 15 Ocak 2022

15 Ocak 2022 17:43
Erdoğan: Yerli-yabancı ayrımına gitmeden, kimseyi dışlamadan Türk ekonomisine güvenen herkese sahip çıkıyoruz
Bakan Nebati: Kur korumalı mevduat hesabının büyüklüğü 131 milyar TL’yi aştı
Aşı yaptırmayanlara PCR testi zorunluluğu kaldırıldı
Türk Tabipleri Birliği: Toplumun sağlığını riske atmaya devam eden sorumluları istifaya davet ediyoruz
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Anladığım kadarıyla PCR testi kapasitesinin sonuna gelindi
Cumhurbaşkanlığı saraylarına 2022'de 470 milyon lira harcanacak
Ali Babacan: Ülkeyi hukukla, adaletle, her şeyiyle toparlamamız gerekiyor
ABD'de 24 eyaletteki hastaneler, Covid-19 nedeniyle yüzde 80 doluluk oranını geçti
Otomobil satışları düşüşte: Türkiye'de nüfusun yüzde 34,8'inin araba alacak maddi gücü yok
İşçiyi arabası kirlenmesin diye bagajda taşıyan patrona para cezası
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