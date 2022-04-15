Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 15 Nisan 2022

Ulaştırma Bakanı: Şu anda Kanal İstanbul için hem demiryolu hem de karayolu çalışmalarımıza başladık

Adalet Bakanı Bozdağ'dan Cemal Kaşıkçı davası açıklaması: Hukuka uygundur, davanın düşmesi demek değildir

Osman Kavala'nın tutukluluk halinin devamına karar verildi

İhracatçılar döviz gelirinin yüzde 40'ını zorunlu olarak Merkez Bankası'na satacak

AKP Sözcüsü: Mescid-i Aksa'nın statüsüne ve maneviyatına dönük saldırılar ve tehditler hiçbir şekilde kabul edilemez

Rusya: Kiev'e daha fazla füze saldırısı yapacağız

Tereyağı ihracatına kısıtlama getirildi

"Ayasofya Fatih Medresesi" açılışında konuşan Erdoğan: Tek parti zihniyetinin tarihimize sürdüğü utanç lekesini ortadan kaldırıyoruz

Demirtaş: Bu zulüm artık bitsin; ayak oyunlarına, küçük hesaplara, ucuz komplolara teslim olmayacağız

Bakan Nebati: Allah'ın izniyle bu enflasyonun üstesinden gelecek de yine biziz