Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 15 Nisan 2022

15 Nisan 2022 18:42
Ulaştırma Bakanı: Şu anda Kanal İstanbul için hem demiryolu hem de karayolu çalışmalarımıza başladık
Adalet Bakanı Bozdağ'dan Cemal Kaşıkçı davası açıklaması: Hukuka uygundur, davanın düşmesi demek değildir
Osman Kavala'nın tutukluluk halinin devamına karar verildi
İhracatçılar döviz gelirinin yüzde 40'ını zorunlu olarak Merkez Bankası'na satacak
AKP Sözcüsü: Mescid-i Aksa'nın statüsüne ve maneviyatına dönük saldırılar ve tehditler hiçbir şekilde kabul edilemez
Rusya: Kiev'e daha fazla füze saldırısı yapacağız
Tereyağı ihracatına kısıtlama getirildi
"Ayasofya Fatih Medresesi" açılışında konuşan Erdoğan: Tek parti zihniyetinin tarihimize sürdüğü utanç lekesini ortadan kaldırıyoruz
Demirtaş: Bu zulüm artık bitsin; ayak oyunlarına, küçük hesaplara, ucuz komplolara teslim olmayacağız
Bakan Nebati: Allah'ın izniyle bu enflasyonun üstesinden gelecek de yine biziz
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