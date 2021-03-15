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Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 15 Mart 2021

15 Mart 2021 18:34

Türkiye'den Yunanistan, İsrail ve AB'ye Doğu Akdeniz notası

Şentop'tan Gergerlioğlu açıklaması: AYM'ye bireysel başvurunun sonucunu beklemek söz konusu değil

Bakan Selçuk: Okula gelen öğrenci sayımız her hafta biraz daha artıyor

Bahçeli'den 'Andımız' kararına sert tepki: Danıştay skandal bir karara imza atmıştır

Kutalmış Türkeş'ten Bahçeli'ye: 'Andımızı tekrar okutun ya da ittifakı bozarım' de, gör bakalım okutuyorlar mı okutmuyorlar mı!

Öztrak: Andımız okullarımıza, Atatürk kabartması ise madalyalarımıza geri dönecektir

Savcı, Anayasa Mahkemesi kararına rağmen ceza istedi: Hakan Aygün için karar bekleniyor

Ramazan İpek, Melek İpek'e "kendisinden ayrılmasın diye" tecavüz etmiş

Almanya da AstraZeneca aşısının kullanımını durdurdu

TFF, Fenerbahçeli yöneticilerin iddiaları üzerine savcılığa başvurdu

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Sedat Peker: Şahsıma yapılan kanunsuzlukların taşeronu Mehmet Ağar ve Pelikancılardır...

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