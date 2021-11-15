Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 15 Kasım 2021

AKP Sözcüsü Çelik'ten Kılıçdaroğlu'na: Nesiller hayallerini kaybettiler, o insanlarla nasıl helalleşecekler?

Kılıçdaroğlu, TOBB Başkanı ile enerji zammını görüştü

AKP’li Fakıbaba: FETÖ etkinliğine gittim, yanımda bakan bey, bir tarafımda o zamanki valimiz Sayın Celalettin Güven vardı

NATO Genel Sekreteri, "Türkiye hâlâ demokratik mi?" sorusunu yanıtladı: Seçimler yapılıyor, muhalefet İstanbul'da seçimi kazandı...

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AKP'de sürpriz değişim: Naci Bostancı'nın koltuğuna İsmet Yılmaz geliyor

Abdullah Öcalan'ın kardeşi Osman Öcalan öldü

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Rusya, yeni nesil savaş uçağının tanıtım videosunda Bayraktar Akıncı TİHA'yı hedef olarak kullandı

Elmalı Davası | İki çocuğun cinsel istismara maruz kalmasına ilişkin görülen davada 3 sanık hakkında beraat