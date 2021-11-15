T24 LogoT24 Logo
Bir Bakışta Bugün

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 15 Kasım 2021

15 Kasım 2021 18:12

AKP Sözcüsü Çelik'ten Kılıçdaroğlu'na: Nesiller hayallerini kaybettiler, o insanlarla nasıl helalleşecekler?

Kılıçdaroğlu, TOBB Başkanı ile enerji zammını görüştü

AKP’li Fakıbaba: FETÖ etkinliğine gittim, yanımda bakan bey, bir tarafımda o zamanki valimiz Sayın Celalettin Güven vardı

NATO Genel Sekreteri, "Türkiye hâlâ demokratik mi?" sorusunu yanıtladı: Seçimler yapılıyor, muhalefet İstanbul'da seçimi kazandı...

Otogaza 25 kuruş zam

AKP'de sürpriz değişim: Naci Bostancı'nın koltuğuna İsmet Yılmaz geliyor

Abdullah Öcalan'ın kardeşi Osman Öcalan öldü

Aşı karşıtları parti kurdu: Dayatmasız Yaşam Partisi

Rusya, yeni nesil savaş uçağının tanıtım videosunda Bayraktar Akıncı TİHA'yı hedef olarak kullandı

Elmalı Davası | İki çocuğun cinsel istismara maruz kalmasına ilişkin görülen davada 3 sanık hakkında beraat

gündemhaberler

Diğer Videolar

Saadet İstanbul'dan 'Kuyruklara Bakma' videosu; "Bu filmi bitireceğiz"

CHP'li Başarır: Siz AK parti olarak değil sanki bir akbaba olarak çöktünüz bu ülkenin üzerine

ABD'de öğrencisine aşı yapan öğretmen gözaltına alındı

Hırsızlığı fark edince tokat atarak dışarı çıkarttı

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 5 Ocak 2022

Arkadaşıyla şakalaşırken kafası yürüyen merdivene sıkıştı

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24