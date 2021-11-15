Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 15 Kasım 2021

15 Kasım 2021 18:12
AKP Sözcüsü Çelik'ten Kılıçdaroğlu'na: Nesiller hayallerini kaybettiler, o insanlarla nasıl helalleşecekler?
Kılıçdaroğlu, TOBB Başkanı ile enerji zammını görüştü
AKP’li Fakıbaba: FETÖ etkinliğine gittim, yanımda bakan bey, bir tarafımda o zamanki valimiz Sayın Celalettin Güven vardı
NATO Genel Sekreteri, "Türkiye hâlâ demokratik mi?" sorusunu yanıtladı: Seçimler yapılıyor, muhalefet İstanbul'da seçimi kazandı...
Otogaza 25 kuruş zam
AKP'de sürpriz değişim: Naci Bostancı'nın koltuğuna İsmet Yılmaz geliyor
Abdullah Öcalan'ın kardeşi Osman Öcalan öldü
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Rusya, yeni nesil savaş uçağının tanıtım videosunda Bayraktar Akıncı TİHA'yı hedef olarak kullandı
Elmalı Davası | İki çocuğun cinsel istismara maruz kalmasına ilişkin görülen davada 3 sanık hakkında beraat
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