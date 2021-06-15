Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 15 Haziran 2021

Sağlık Bakanı: 35 milyon doz aşıya ulaştık

Biden'dan Erdoğan'la görüşme sonrası açıklama: Pozitif ve üretken bir görüşme oldu

Bahçeli’den Erdoğan-Biden görüşmesinin ardından ABD'ye sert sözler: Türkiye'nin kuyusunu kazıyorlar

Aliyev ile görüşen Erdoğan: Şuşa'da en kısa sürede bir başkonsolosluk açmayı planlıyoruz

Erdoğan “Hamdolsun gündeme gelmedi” demişti; İyi Partili Türkkan: Biden’ın soykırımı kabul etmesini onayladı

Kılıçdaroğlu, Veyis Ateş'in istediği 10 milyon Euro'yu sordu: Savcılar ne zamana kadar işinizi yapamayacaksınız

Çevre Bakanı: Müsilajın tehlikeli atık olmadığı veya toksik özellik göstermediğini tespit ettik

Kılıçdaroğlu: Kul hakkı yiyen hiç kimse Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vermesin

Kobani davası | HDP'li Ayhan Bilgen ve 3 kişinin tahliyesine karar verildi

AYM, HDP’ye açılan kapatma davasında ilk incelemeyi 21 Haziran’da yapacak