Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 15 Eylül 2021

15 Eylül 2021 18:15
Kılıçdaroğlu: Gittiğimiz her yerde sevgili halkımla buluşup, dertleşiyoruz; merak etmeyin, geliyor gelmekte olan
Bireysel kredisini ödemeyen kişi sayısı 1 yılda 178 bin 138 kişi arttı
Davutoğlu'ndan AKP açıklaması: Davet gelirse görüşürüm, herkesle görüşürüz
Taliban yönetiminden kaçan Afganistan kadın futbol takımı, Pakistan'a ulaştı
İnce: Kılıçdaroğlu da Akşener de aday olmalı, HDP aday çıkarmalıdır; aday sayısı ne kadar çok olursa, katılım o kadar yüksek olur
Kocaeli Ülkü Ocakları Başkanı, yaşı tutmadığı için oğlunu balerine bindirmeyen görevliyi darp etti, silah çekti
AKP'li Sarıyahşi Belediye Başkanı Fatih Ünsal’ın belediyede bir vatandaşı döverken çekilen görüntüleri ortaya çıktı
MEB tarafından ehliyet ve çeşitli kursların aşısız sınav görevlilerine PCR zorunluluğu
Meteoroloji, 11 il için kuvvetli yağış beklendiğini açıkladı
Beşiktaş'ın, Şampiyonlar Ligi serüveni başlıyor
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