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Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 15 Eylül 2021

15 Eylül 2021 18:15

Kılıçdaroğlu: Gittiğimiz her yerde sevgili halkımla buluşup, dertleşiyoruz; merak etmeyin, geliyor gelmekte olan

Bireysel kredisini ödemeyen kişi sayısı 1 yılda 178 bin 138 kişi arttı

Davutoğlu'ndan AKP açıklaması: Davet gelirse görüşürüm, herkesle görüşürüz

Taliban yönetiminden kaçan Afganistan kadın futbol takımı, Pakistan'a ulaştı

İnce: Kılıçdaroğlu da Akşener de aday olmalı, HDP aday çıkarmalıdır; aday sayısı ne kadar çok olursa, katılım o kadar yüksek olur

Kocaeli Ülkü Ocakları Başkanı, yaşı tutmadığı için oğlunu balerine bindirmeyen görevliyi darp etti, silah çekti

AKP'li Sarıyahşi Belediye Başkanı Fatih Ünsal’ın belediyede bir vatandaşı döverken çekilen görüntüleri ortaya çıktı

MEB tarafından ehliyet ve çeşitli kursların aşısız sınav görevlilerine PCR zorunluluğu

Meteoroloji, 11 il için kuvvetli yağış beklendiğini açıkladı

Beşiktaş'ın, Şampiyonlar Ligi serüveni başlıyor

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