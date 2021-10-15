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Bir Bakışta Bugün

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 15 Ekim 2021

15 Ekim 2021 19:13

Kavcıoğlu ile görüşen Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a çağrı: Merkez Bankası’nın kurumsal kimliğine saygı göster

Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu: Bugün rezervlerimiz 125 milyar dolara yaklaşmıştır

Motorine 41, benzine 14 kuruş zam geldi

Dolarda yeni zirve: 9,24

Erdoğan: Taliban'ın gerek insanı yardım gerekse Afganistan'daki yeni sürecin işlerliği konusunda talepleri oldu; her türlü desteği Afgan halkına vereceğiz

Reuters'a konuşan yetkililer: Diplomasi başarısız olursa Türkiye, Suriye'de YPG'ye karşı askeri hamlede bulunacak

Peker, belgeyi paylaştı: "Nevzat Tarhan SADAT'ın hissedarı; ben açıklama yapınca Adnan Tanrıverdi'ye satıyor"

CHP'li Özkoç: Son anketlere göre, Millet İttifakımız 360 milletvekilini garantiledi

CHP'li Bülbül'ün Adalet Raporu: Son dört ay içerisinde en az 3 bin 262 kişi gözaltına alındı; 539 habere erişim engeli getirildi

Almanya'da SPD, Yeşiller ve FDP, resmi koalisyon görüşmeleri için bir yol haritası üzerinde anlaştıklarını bildirdi

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