Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 15 Ekim 2021

15 Ekim 2021 19:13
Kavcıoğlu ile görüşen Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a çağrı: Merkez Bankası’nın kurumsal kimliğine saygı göster
Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu: Bugün rezervlerimiz 125 milyar dolara yaklaşmıştır
Motorine 41, benzine 14 kuruş zam geldi
Dolarda yeni zirve: 9,24
Erdoğan: Taliban'ın gerek insanı yardım gerekse Afganistan'daki yeni sürecin işlerliği konusunda talepleri oldu; her türlü desteği Afgan halkına vereceğiz
Reuters'a konuşan yetkililer: Diplomasi başarısız olursa Türkiye, Suriye'de YPG'ye karşı askeri hamlede bulunacak
Peker, belgeyi paylaştı: "Nevzat Tarhan SADAT'ın hissedarı; ben açıklama yapınca Adnan Tanrıverdi'ye satıyor"
CHP'li Özkoç: Son anketlere göre, Millet İttifakımız 360 milletvekilini garantiledi
CHP'li Bülbül'ün Adalet Raporu: Son dört ay içerisinde en az 3 bin 262 kişi gözaltına alındı; 539 habere erişim engeli getirildi
Almanya'da SPD, Yeşiller ve FDP, resmi koalisyon görüşmeleri için bir yol haritası üzerinde anlaştıklarını bildirdi
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