Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 15 Aralık 2021

15 Aralık 2021 18:11
Dolar/TL yükselişini sürdürdü
Kılıçdaroğlu: İmamoğlu ve Yavaş'ın cumhurbaşkanlığı adaylığına karşı değilim
OHAL açıklamasıyla tartışma yaratan Prof. Özgenç: Anayasa'ya göre seçimlerin sadece savaş sebebiyle ertelenmesi mümkündür
Numan Kurtulmuş'tan "ekonomik OHAL" iddialarına yanıt: Hiç kimsenin aklından bu geçmesin
Bahçeli'den 'OHAL' çıkışı: Gafilliktir, şuursuzluktur
Çavuşoğlu: BAE'yle ekonomik ve ticari ilişkilerimizi daha da geliştireceğiz
AB'den Türkiye değerlendirmesi: "Temel haklarda gerileme endişe verici" denildi, AİHM kararlarının uygulanması istendi
50 ilde 'araç fiyatlarındaki artışı etkiledikleri' gerekçesiyle 51 şüpheli hakkında gözaltı kararı
TBB’den yeni karar: “1 No'lu Baro değil İstanbul Barosu”
THK Kayyım Heyeti Başkanı Cenap Aşçı'nın istifası 3 ay sonra kabul edildi
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