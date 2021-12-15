Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 15 Aralık 2021

Dolar/TL yükselişini sürdürdü

Kılıçdaroğlu: İmamoğlu ve Yavaş'ın cumhurbaşkanlığı adaylığına karşı değilim

OHAL açıklamasıyla tartışma yaratan Prof. Özgenç: Anayasa'ya göre seçimlerin sadece savaş sebebiyle ertelenmesi mümkündür

Numan Kurtulmuş'tan "ekonomik OHAL" iddialarına yanıt: Hiç kimsenin aklından bu geçmesin

Bahçeli'den 'OHAL' çıkışı: Gafilliktir, şuursuzluktur

Çavuşoğlu: BAE'yle ekonomik ve ticari ilişkilerimizi daha da geliştireceğiz

AB'den Türkiye değerlendirmesi: "Temel haklarda gerileme endişe verici" denildi, AİHM kararlarının uygulanması istendi

50 ilde 'araç fiyatlarındaki artışı etkiledikleri' gerekçesiyle 51 şüpheli hakkında gözaltı kararı

TBB’den yeni karar: “1 No'lu Baro değil İstanbul Barosu”

THK Kayyım Heyeti Başkanı Cenap Aşçı'nın istifası 3 ay sonra kabul edildi