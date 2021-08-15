Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 15 Ağustos 2021

Taliban, Kabil'e ulaştı; "Yönetimin devri için müzakerelere başlanacak"

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, ülkeyi terk etti

Erdoğan: Türkiye olarak İran üzerinden gerçekleşen ve giderek yoğunlaşan bir Afgan göçmen dalgasıyla karşı karşıyayız

Kılıçdaroğlu, iktidara seslendi: Hemen asker ve polisimizi Afganistan'dan geri çekin

Bakanlık yetkilisi: Türkiye’nin Kabil Büyükelçiliği’nde çalışan görevlilerin ve Afganistan’daki Türk askerinin tahliyesi için henüz bir karar alınmadı

Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği'nden Afganistan'dan ayrılmak isteyen vatandaşlara çağrı

Bakan Akar: İran sınırındaki birlikler takviye edildi, 150 kilometreye yakın hendek kazıldı

Sel felaketinde yaşamını yitirenlerin sayısı 62'ye yükseldi

YÖK: Örgün programlarda yüz yüze eğitime başlanması için gerekli çalışma yürütülmekte

Halk TV sunucusu Can Coşkun'a İstanbul Havalimanı'nda saldırı