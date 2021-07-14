Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 14 Temmuz 2021

14 Temmuz 2021 19:13
Anayasa Mahkemesi, infaz yasasının iptali istemini reddetti
Erdoğan: Kifayetsizlerin bugün de Kanal İstanbul projesine aynı saiklerle karşı çıktığını görüyoruz
Bakan Pakdemirli: Tuz Gölü'nde bin kadar yavru flamingo öldü, ilk tespitlere göre zehirlenme yok
Tahir Elçi davasında tanıklardan biri ifadesini hatırlamadı, diğeri ifade değiştirdi
Merkez Bankası faizi yüzde 19'da sabit tuttu
CHP Sözcüsü Öztrak'tan Erdoğan'a: Siyasette kandırılmış olmak bir mazeret değildir
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: 60 milyon dozu geçti
Erdoğan'dan 'FETÖ' açıklaması: Dinimizin kutsiyetini yıllar yılı bunlar sömürdüler, açık söylüyorum, ama aldandık
Brezilya lideri Bolsonaro hastaneye kaldırıldı
Akşener'den Erdoğan'a: Türkiye'yi kimin yöneteceğine sen değil milletimiz karar verecek
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