Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 14 Temmuz 2021

Anayasa Mahkemesi, infaz yasasının iptali istemini reddetti

Erdoğan: Kifayetsizlerin bugün de Kanal İstanbul projesine aynı saiklerle karşı çıktığını görüyoruz

Bakan Pakdemirli: Tuz Gölü'nde bin kadar yavru flamingo öldü, ilk tespitlere göre zehirlenme yok

Tahir Elçi davasında tanıklardan biri ifadesini hatırlamadı, diğeri ifade değiştirdi

Merkez Bankası faizi yüzde 19'da sabit tuttu

CHP Sözcüsü Öztrak'tan Erdoğan'a: Siyasette kandırılmış olmak bir mazeret değildir

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: 60 milyon dozu geçti

Erdoğan'dan 'FETÖ' açıklaması: Dinimizin kutsiyetini yıllar yılı bunlar sömürdüler, açık söylüyorum, ama aldandık

Brezilya lideri Bolsonaro hastaneye kaldırıldı

Akşener'den Erdoğan'a: Türkiye'yi kimin yöneteceğine sen değil milletimiz karar verecek