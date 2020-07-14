T24 LogoT24 Logo
Bir Bakışta Bugün

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 14 Temmuz 2020

14 Temmuz 2020 19:19

-MHP lideri Devlet Bahçeli: 15 Temmuz, Gezi Parkı kalkışmasının devamıdır

-Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: Darbenin olacağını biliyordun, ne olur ne olmaz diye Marmaris'e gittin

-'Man Adası' davasında karar verildi: Kılıçdaroğlu, Erdoğan ve yakınlarına tazminat ödeyecek

-Meclis Başkanvekili, AKP'li Muş'u uyardı: Sehven 'Sayın Fethullah Gülen' dediniz; özür dileyiniz

-Feyzioğlu: Kanun diyor ki kendisini temsil edilmemiş hisseden gitsin kendi barosunu kursun

-HDP Eş Genel Başkanı Buldan: '3 Y' dediler ama yediler, yediler, yediler

-Kayyım olarak atanan 7 kaymakam batıda görev yapacak

-Bakan Karaismailoğlu'dan Scooter'lara düzenleme sinyali: Vergi veriyorum demekle olmuyor

-Çocuk pornosu izleyenleri tespit eden ‘pedomap.live’ yayına başladı

-Kredi faizleri indi, konut fiyatları arttı

ETİKETLER

bir bakışta bugünbir bakıştagündemhaberlergündem

Diğer Videolar

YKS'de ilk bine girdi, öğretmeninin tuş hatası yüzünden üniversiteye yerleşemedi

Fenerbahçe'nin yeni transferi Enner Valencia'nın kız kardeşi Elsy, polis operasyonuyla kurtarıldı

Çin'de restoran çöktü: 13 ölü

Aracında altın dolu poşet bulan vatandaş: Kahraman ilan edenler de var, keriz diyenler de var

Yavru köpeklerin kulaklarını kestiler!

Sokak ortasında pompalı dehşeti; aracın içine defalarca ateş edip kaçtı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

Siyaset iletişimcisi Necati Özkan’dan gençlere tüyolar: İyi yetişmiş gençler siyasete...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Koronavirüsü yenen CHP'li vekil: Taktığım maske beni yoğun bakıma girmekten...

Üçüz kardeşlerin üçü de tıp fakültesini kazandı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

"Beyaz Show, 2 yıl aradan sonra yeni kanalında ekranlara geri...

Reynmen, YKS yerleştirme sonucunu paylaştı...

"Sadece Malatya’da 28 ölüm varken, Türkiye genelinde 18 ölüm vakası...

Japonya Başbakanı Shinzo Abe istifa etti ...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

Siyaset iletişimcisi Necati Özkan’dan gençlere tüyolar: İyi yetişmiş gençler siyasete...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Koronavirüsü yenen CHP'li vekil: Taktığım maske beni yoğun bakıma girmekten...

Üçüz kardeşlerin üçü de tıp fakültesini kazandı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24