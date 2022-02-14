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Bir Bakışta Bugün

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 14 Şubat 2022

14 Şubat 2022 18:12

Erdoğan, BAE ziyareti öncesi konuştu: Önde gelen ticaret ortaklarımız arasında yer alıyor; dostluğumuzun yeni 50 yılına şekil verecek adımlar atacağız

Erdoğan, 9 yıl sonra Birleşik Arap Emirlikleri'nde

Gazeteci Sedef Kabaş hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi

Lavrov'dan Putin'le görüşme sonrası açıklama: Kilit maddelerde ABD ve NATO ile anlaşma şansı var

Babacan: Erdoğan karar vermeli, 15 Temmuz'un arkasında BAE varsa, nasıl bu kadar kolay yanaşıyor?

AYM Başkanı: Bireysel başvurunun amacı tek tek sivrisinekleri yok etmek değildir, sivrisinekleri üreten bataklığı kurutmaktır

MASAK'ın IŞİD raporu: Türkiye üzerinden para transferi yapıldı

Otoyol ve köprü geçişlerinde OGS kaldırıldı

RTÜK Üyesi Taşçı: Haber siteleri için lisans kararının üç kurumla kalmayacağı anlaşılıyor, bu bir başlangıç

İHA muhabirine tokat atan Sarıkaya, Habertürk’teki yazılarına geri döndü: İkinci şansın üçüncüsü olmadığını da biliyorum

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