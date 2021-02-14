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Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 14 Şubat 2021

14 Şubat 2021 18:31

Millî Savunma Bakanı Akar: Gara’da 13 vatandaşımızın naaşına ulaşıldı

Malatya Valisi: 10 şehidin kimliği tespit edildi, 3 kişinin kimlik belirleme çalışmaları devam ediyor

Soylu: Murat Karayılan’ı yakalayıp bin parçaya bölmezsek bu millet ve şehitlerimiz yüzümüze tükürsün

Kılıçdaroğlu'ndan Gara paylaşımı: Yüreğimiz yanıyor, içimiz yanıyor

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı: Gara paylaşımlarıyla ilgili soruşturma başlatıldı

HDP'den Gara açıklaması: İktidar topluma hesap vermeli; PKK elindeki kişileri serbest bıraksın

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Japonya, ilk kez bir Koronavirüs aşısı için onay verdi; Pfizer aşısı bu hafta sağlık çalışanlarına uygulanacak

Galatasaray liderliği devraldı

bir bakışta bugüngündemgelişmehaberhaberler

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Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Fatih Altaylı: Ekrem İmamoğlu’na bayıldığımı söyleyemeyeceğim, Mansur Yavaş’ı kendime daha...

Şeyma Subaşı: Ben sevgilimin malı olmaktan memnunum...

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