Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 14 Şubat 2021

14 Şubat 2021 18:31
Millî Savunma Bakanı Akar: Gara’da 13 vatandaşımızın naaşına ulaşıldı
Malatya Valisi: 10 şehidin kimliği tespit edildi, 3 kişinin kimlik belirleme çalışmaları devam ediyor
Soylu: Murat Karayılan’ı yakalayıp bin parçaya bölmezsek bu millet ve şehitlerimiz yüzümüze tükürsün
Kılıçdaroğlu'ndan Gara paylaşımı: Yüreğimiz yanıyor, içimiz yanıyor
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı: Gara paylaşımlarıyla ilgili soruşturma başlatıldı
HDP'den Gara açıklaması: İktidar topluma hesap vermeli; PKK elindeki kişileri serbest bıraksın
Eski İBB Başkanı Kadir Topbaş son yolculuğuna uğurlandı
Sevgililer Günü'nde çiçek satışları geçen yıla oranla yüzde 50 azaldı
Japonya, ilk kez bir Koronavirüs aşısı için onay verdi; Pfizer aşısı bu hafta sağlık çalışanlarına uygulanacak
Galatasaray liderliği devraldı
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