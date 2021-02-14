Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 14 Şubat 2021

Millî Savunma Bakanı Akar: Gara’da 13 vatandaşımızın naaşına ulaşıldı

Malatya Valisi: 10 şehidin kimliği tespit edildi, 3 kişinin kimlik belirleme çalışmaları devam ediyor

Soylu: Murat Karayılan’ı yakalayıp bin parçaya bölmezsek bu millet ve şehitlerimiz yüzümüze tükürsün

Kılıçdaroğlu'ndan Gara paylaşımı: Yüreğimiz yanıyor, içimiz yanıyor

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı: Gara paylaşımlarıyla ilgili soruşturma başlatıldı

HDP'den Gara açıklaması: İktidar topluma hesap vermeli; PKK elindeki kişileri serbest bıraksın

Eski İBB Başkanı Kadir Topbaş son yolculuğuna uğurlandı

Sevgililer Günü'nde çiçek satışları geçen yıla oranla yüzde 50 azaldı

Japonya, ilk kez bir Koronavirüs aşısı için onay verdi; Pfizer aşısı bu hafta sağlık çalışanlarına uygulanacak

Galatasaray liderliği devraldı