Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 14 Mart 2022

14 Mart 2022 17:55
Erdoğan: Rabbim tüm hekimlerimizden ve sağlık çalışanlarımızdan razı olsun, yokluklarını göstermesin
AKP ve MHP'nin seçim kanunu teklifi Meclis'e sunuldu: Baraj, yüzde 7'ye düşecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Scholz ile bir araya geldi
Zelenski, "Roketler siz ne olduğunu anlamadan NATO topraklarına düşecek" dedi; Rusya ve Ukrayna tekrar masaya oturacak
Taksim'de İstanbul Tabip Odası üyelerine polis müdahalesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'la da görüşmüştü; Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in Covid testi pozitif çıktı
Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Gözel: Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayı Ahmet Davutoğlu
Alman hükûmet kaynağı: Berlin, F-35 savaş uçağı alma kararı verdi
Soylu: Kim Kavala'nın hukuk iğfal edilerek serbest bırakılmasını istiyorsa, Ukrayna'daki ve Suriye'deki çocukların katili de odur
Ailenin avukatı duyurdu: Thodex'in firari CEO'su Özer, mağdurların zararını 2 hafta içinde gidermek istiyormuş!
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