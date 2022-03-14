Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 14 Mart 2022

Erdoğan: Rabbim tüm hekimlerimizden ve sağlık çalışanlarımızdan razı olsun, yokluklarını göstermesin

AKP ve MHP'nin seçim kanunu teklifi Meclis'e sunuldu: Baraj, yüzde 7'ye düşecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Scholz ile bir araya geldi

Zelenski, "Roketler siz ne olduğunu anlamadan NATO topraklarına düşecek" dedi; Rusya ve Ukrayna tekrar masaya oturacak

Taksim'de İstanbul Tabip Odası üyelerine polis müdahalesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la da görüşmüştü; Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in Covid testi pozitif çıktı

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Gözel: Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayı Ahmet Davutoğlu

Alman hükûmet kaynağı: Berlin, F-35 savaş uçağı alma kararı verdi

Soylu: Kim Kavala'nın hukuk iğfal edilerek serbest bırakılmasını istiyorsa, Ukrayna'daki ve Suriye'deki çocukların katili de odur

Ailenin avukatı duyurdu: Thodex'in firari CEO'su Özer, mağdurların zararını 2 hafta içinde gidermek istiyormuş!