Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 14 Haziran 2021

Erdoğan: Terörün her türlüsüne karşı yürüttüğümüz mücadelede maalesef müttefik ve ortaklarımızdan beklediğimiz destek ve dayanışmayı göremedik

Biden: Avrupa, Türkiye ve Kanada'yı savunmak bizim için kutsal bir sorumluluk

AKP'li Akbaşoğlu: 4'üncü yargı paketi çalışmaları bitmek üzere

Sayıştay Başkanlığı için adaylar belli oldu

CHP, erken seçim çağrısını yineledi

TGC, Veyis Ateş hakkında disiplin soruşturması açtı, savunmasını istedi

CHP, Demirören'in Ziraat Bankası'ndan aldığı krediler için araştırma önergesi verdi

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nden ırkçı ve cinsiyetçi ifadeler kullanan hekimle ilgili açıklama: İnceleme başlatıldı

Altın fiyatları son 1 ayın dibini gördü; gram altında da fiyatlar bugün 500 TL'nin altına çekildi

AKP'li Tevfik Göksu: İBB meclisinde müsilaj araştırma komisyonu kuruyoruz