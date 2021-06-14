Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 14 Haziran 2021

14 Haziran 2021 18:23
Erdoğan: Terörün her türlüsüne karşı yürüttüğümüz mücadelede maalesef müttefik ve ortaklarımızdan beklediğimiz destek ve dayanışmayı göremedik
Biden: Avrupa, Türkiye ve Kanada'yı savunmak bizim için kutsal bir sorumluluk
AKP'li Akbaşoğlu: 4'üncü yargı paketi çalışmaları bitmek üzere
Sayıştay Başkanlığı için adaylar belli oldu
CHP, erken seçim çağrısını yineledi
TGC, Veyis Ateş hakkında disiplin soruşturması açtı, savunmasını istedi
CHP, Demirören'in Ziraat Bankası'ndan aldığı krediler için araştırma önergesi verdi
İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nden ırkçı ve cinsiyetçi ifadeler kullanan hekimle ilgili açıklama: İnceleme başlatıldı
Altın fiyatları son 1 ayın dibini gördü; gram altında da fiyatlar bugün 500 TL'nin altına çekildi
AKP'li Tevfik Göksu: İBB meclisinde müsilaj araştırma komisyonu kuruyoruz
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