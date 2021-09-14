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Bir Bakışta Bugün

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 14 Eylül 2021

14 Eylül 2021 18:21

Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'le konuştu; Türkiye'nin yeni bir göç yükü kaldıracak kapasitesi olmadığını vurguladı

Bahçeli'den laiklik açıklaması: Türkiye laik, sosyal ve hukuk devletidir; millet müslümandır

Kredilere yapılandırma geldi; vade 36 aya çıkıyor; faiz yüzde 0,49’dan 1,42’ye yükseliyor

AKP'li Turan: HDP kimi isterse Millet İttifakı'nın adayı o olacaktır

10 gün önce göreve atanan TCDD Genel Müdürü istifa etti

BM Uluslararası Bağımsız Suriye Araştırma Komisyonu: Suriyelilerin 'güvenli' ve 'onurlu' dönüşü için uygun ortam yok

Karamollaoğlu'ndan Asiltürk'ün sağlık duruma ilişkin açıklama: Birkaç gün içinde daha iyi bir noktaya geleceğini ümit ediyorlar

Mehmet Aydın'dan savunma: Tüm müştekilerin zararlarını el konulan mal varlıklarımdan karşılamak isterim

Kremlin: Putin, yakın çevresinde çıkan Covid vakası nedeniyle kendini izole etti

Stefan Kuntz, A Milli Takım için İstanbul'da

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