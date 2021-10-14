Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 14 Ekim 2021

Dolar, 9,19'u aştı

Çavuşoğlu: Taliban yönetimine tavsiyelerde bulunduk

MB yönetiminde operasyon; iki başkan yardımcısı ile bir PPK üyesi görevden alındı

Kılıçdaroğlu: Merkez Bankası Başkanı’nın bu ihanette sorumluluğu gitgide artıyor, unutmayacağım bunu

4 milletvekilinin dokunulmazlık fezlekeleri Meclis'te

Akar'dan Suriye açıklaması: Gereken ne varsa günü ve saati geldiğinde yapılacak; kimsenin şüphesi olmasın

Çalışma Bakanı: Gençler, 'Türkiye'den kaçmak istiyorlar' diye bakmamak lazım, dünyayı tanımak istiyorlar

Hakimler ve Savcılar Kurulu üyesi Hamit Kocabey istifa etti

Gülistan Doku davasında gelişme: Zaynal Abarakov'un polislikten ihraç edilen babası hakkında yakalama kararı

Uygun'un tutuklandığı soruşturmada Esra Hankulu'nun ölüm nedeni belli oldu: Kült kafa travması sonrası meydana gelen iç kanama