Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 14 Ekim 2021

14 Ekim 2021 18:12
Dolar, 9,19'u aştı
Çavuşoğlu: Taliban yönetimine tavsiyelerde bulunduk
MB yönetiminde operasyon; iki başkan yardımcısı ile bir PPK üyesi görevden alındı
Kılıçdaroğlu: Merkez Bankası Başkanı’nın bu ihanette sorumluluğu gitgide artıyor, unutmayacağım bunu
4 milletvekilinin dokunulmazlık fezlekeleri Meclis'te
Akar'dan Suriye açıklaması: Gereken ne varsa günü ve saati geldiğinde yapılacak; kimsenin şüphesi olmasın
Çalışma Bakanı: Gençler, 'Türkiye'den kaçmak istiyorlar' diye bakmamak lazım, dünyayı tanımak istiyorlar
Hakimler ve Savcılar Kurulu üyesi Hamit Kocabey istifa etti
Gülistan Doku davasında gelişme: Zaynal Abarakov'un polislikten ihraç edilen babası hakkında yakalama kararı
Uygun'un tutuklandığı soruşturmada Esra Hankulu'nun ölüm nedeni belli oldu: Kült kafa travması sonrası meydana gelen iç kanama
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