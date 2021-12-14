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Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 14 Aralık 2021

14 Aralık 2021 18:02

Kılıçdaroğlu 15 maddede aile destekleri sigortasını anlatttı: Yoksulluğu tarihe gömmek için iktidara gelmek istiyoruz

Çalışma Bakanlığı Genel Müdürü Önder'den asgari ücret toplantısına ilişkin açıklama: Çalışmalar devam ediyor

Erdoğan'ın yasa tasarılarını 'onaylattığı' Prof. Dr. Özgenç: OHAL açıklamalarım herhangi bir kişi veya kurumla irtibatlı değil

Akşener'den Bakan Nebati'ye: İnşallah, maşallah üzerinden ortaya koyduğu bir tarif var, ekonomi temennilerle yönetilemez!

Libya'da görevli 56 asker TSK'dan ihraç edildi

Gazeteci Mollaveisoğlu, Sedat Peker’le avukatının son görüşmesini anlattı: Savunmasını hazırlıyor

Dedeoğulları Ailesi'nden 7 kişiyi öldürüp evi ateşe veren Mehmet Altun: Ben oraya barışmak gitmiştim, amacım öldürmek değildi

Erdoğan'ın eski metin yazarı Ünal: Türkiye ekonomisi bir damat ve çevresindeki kifayetsiz güruhun ihtirası uğruna mahvoldu

Mansur Yavaş istemişti, Melih Gökçek zırhlı aracı 4 yıl sonra teslim etti

Soma'da Erdoğan'ı protesto edenlere, maden faciasından 6 yıl sonra dava; "İşçinin canını hiçe sayanlar değil, mağdurlara dava açılıyor”

 

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