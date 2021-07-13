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Bir Bakışta Bugün

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 13 Temmuz 2021

13 Temmuz 2021 19:10

İçişleri Bakanı Yardımcısı: 15 Temmuz'da jandarma ve emniyet envanterine kayıtlı 24 silah kayboldu

Kılıçdaroğlu: Millet İttifakı'nın adayı, nefsini terbiye etmiş biri olmak zorunda

İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA'dan Türkiye tarihinin en büyük refinansmanı

Camide, 9 yaşındaki çocuğu darp eden müezzine çifte soruşturma

Kilise duvarında için ‘provokasyon’ diyen Kılıçdaroğlu: Bu tarz olaylar önümüzdeki süreçte de olabilir

Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı Cevher, meslektaşının silahlı saldırısında hayatını kaybetti

Bahçeli'den çözüm süreci açıklaması: Hiç kimse niyet okuyuculuğu yapmasın, Serok Ahmet fitneyi bıraksın

Yargı kararıyla memur olanlara 25 Temmuz öncesi ihraç yolu açıldı

Bakan Koca açıkladı; Delta varyantı vaka sayısı bir haftada üçe katlandı

Ali Babacan'dan 15 Temmuz açıklaması: Binlerce insanın direnişi, ucube bir sistem için kullanıldı

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