Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 13 Temmuz 2021

13 Temmuz 2021 19:10
İçişleri Bakanı Yardımcısı: 15 Temmuz'da jandarma ve emniyet envanterine kayıtlı 24 silah kayboldu
Kılıçdaroğlu: Millet İttifakı'nın adayı, nefsini terbiye etmiş biri olmak zorunda
İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA'dan Türkiye tarihinin en büyük refinansmanı
Camide, 9 yaşındaki çocuğu darp eden müezzine çifte soruşturma
Kilise duvarında için ‘provokasyon’ diyen Kılıçdaroğlu: Bu tarz olaylar önümüzdeki süreçte de olabilir
Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı Cevher, meslektaşının silahlı saldırısında hayatını kaybetti
Bahçeli'den çözüm süreci açıklaması: Hiç kimse niyet okuyuculuğu yapmasın, Serok Ahmet fitneyi bıraksın
Yargı kararıyla memur olanlara 25 Temmuz öncesi ihraç yolu açıldı
Bakan Koca açıkladı; Delta varyantı vaka sayısı bir haftada üçe katlandı
Ali Babacan'dan 15 Temmuz açıklaması: Binlerce insanın direnişi, ucube bir sistem için kullanıldı
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