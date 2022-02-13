T24 LogoT24 Logo
Haberler

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 13 Şubat 2022

13 Şubat 2022 18:09

Kılıçdaroğlu: HDP’yi yok saymıyoruz

Zirvede aday konuşulmadı, prensiplerin konuşulması benimsendi: Yeni sistem için açıklama 28 Şubat’ın yıl dönümünde yapılacak

CHP'li Özel: Millet İttifakı adayının partisi olmayacak, toplumu bölmeyecek

İmamoğlu: Partilerimizin, Türkiye’nin önemli meselelerinin çözümüne de öneriler getireceklerine inancım tam

İyi Partili Erdem: Partimizin Kılıçdaroğlu'nun adaylığına en ufak bir itirazı yok

KKTC Cumhurbaşkanı: Falyalı’nın tek lirasını görmedim, finansörüm falan değil

YÖK Başkanı'ndan 'baraj' açıklaması: Öğrenciler arasında rekabet daha fazla artacak

Ukrayna krizi: ABD Kiev Büyükelçiliği'ni tahliye ederken, Ukrayna sükûnet çağrısı yaptı

Frank-Walter Steinmeier yeniden Almanya Cumhurbaşkanı seçildi

Cinsel istismar davasında 'teşebbüste kaldı' gerekçesiyle iyi hal indirimli 1 yıl hapis

 

gündemhaberler

Diğer Videolar

Mariupol'deki yıkım havadan görüntülendi

CHP'li Tanrıkulu: Avukatlık ve savunma mesleği bu kadar aşağılanmamıştı, bu kadar baskı görmemişti

İki kruvaziyer gemi ile Kuşadası'na bin 114 turist geldi

Tarla sürerken raya çıkarılan traktöre tren çarptı

El freni çekilmeyen otomobil, karayoluna girerek iki aracın ortasından geçti

Üzerine poşet geçirerek demir dubayı çaldı, belediye o anları paylaştı; "Hokkabaz sandık"

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24