Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 13 Şubat 2022

13 Şubat 2022 18:09
Kılıçdaroğlu: HDP’yi yok saymıyoruz
Zirvede aday konuşulmadı, prensiplerin konuşulması benimsendi: Yeni sistem için açıklama 28 Şubat’ın yıl dönümünde yapılacak
CHP'li Özel: Millet İttifakı adayının partisi olmayacak, toplumu bölmeyecek
İmamoğlu: Partilerimizin, Türkiye’nin önemli meselelerinin çözümüne de öneriler getireceklerine inancım tam
İyi Partili Erdem: Partimizin Kılıçdaroğlu'nun adaylığına en ufak bir itirazı yok
KKTC Cumhurbaşkanı: Falyalı’nın tek lirasını görmedim, finansörüm falan değil
YÖK Başkanı'ndan 'baraj' açıklaması: Öğrenciler arasında rekabet daha fazla artacak
Ukrayna krizi: ABD Kiev Büyükelçiliği'ni tahliye ederken, Ukrayna sükûnet çağrısı yaptı
Frank-Walter Steinmeier yeniden Almanya Cumhurbaşkanı seçildi
Cinsel istismar davasında 'teşebbüste kaldı' gerekçesiyle iyi hal indirimli 1 yıl hapis
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