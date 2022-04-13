Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 13 Nisan 2022

13 Nisan 2022 19:41
Man Adası davalarında Yargıtay’dan kritik kararlar: Kılıçdaroğlu’nun tazminat ödemesine yer olmadığına karar verildi
Erdoğan'ın avukatından Man Adası davası açıklaması: Bazı açıklamalar gerçeği yansıtmıyor, mahkeme kararları çarpıtılıyor
DP lideri Uysal'dan Cumhurbaşkanı adaylığı açıklaması: Kast ettiğim kişiler 6’lı masa etrafında bir araya gelmiş liderler değildir
CHP'li Özel: Seçimi kazanması garanti bir adayımız olacak
İstisnai Türk vatandaşlığı için satın alınacak gayrimenkul değeri 250 binden 400 bin dolara çıkarılacak
Bağcılar Belediye Başkanlığı görevinden istifa eden AKP'li Çağrıcı, cinsel içerikli görüntüler nedeniyle tehdit edilmiş
Mersin Limanı’nda ele geçirilen 1,3 ton kokainle ilgili davada 4 sanığa tahliye
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Yeni bir soğuk savaş dönemine girdik
Zelenski, Estonya parlamentosuna konuştu: Rusya, Ukrayna'da fosfor bombası kullanıyor
Kremlin'den Biden’ın 'soykırım' suçlamasına yanıt: Kabul edilemez
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