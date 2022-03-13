Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 13 Mart 2022

13 Mart 2022 17:39
ABD’li gazeteci Renaud, Kiev’de öldürüldü
Çavuşoğlu: Mariupol'de çatışma bölgelerinde kalan vatandaşlarımız var; tahliye çalışmaları sürüyor
Rusya, Ukrayna'nın batısını hedef almaya başladı; Lviv'den bombardıman haberleri geliyor
Yunanistan Başbakanı Miçotakis, İstanbul'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir araya geldi
Sigarada Philip Morris grubuna 2 TL zam geldi
Bakan Koca’dan sağlık çalışanlarına mektup: Devletimizin sizler için en iyisini yapma kararlılığından emin olun
Kulis | AKP'li 14 vekil Erdoğan'dan randevu istedi, 6 aydır yanıt gelmedi
“Saldırgan köpek gruplarına bölge halkı zehirli et versin, hepsi gebersin” diyen Yıldız Tilbe hakkında suç duyurusu
Rasim Ozan Kütahyalı: Nagehan’ın askeri mont giymesini ben de doğru bulmadım, zaten kendisi de pişman oldu
Eski özel harekât polisi Çarkın: Mehmet Ağar vatan hainidir, şu an derin devletin başında
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