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Bir Bakışta Bugün

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 13 Kasım 2021

13 Kasım 2021 15:04

Kılıçdaroğlu: Geçmişte partimizin de hataları oldu; helalleşme yolculuğuna çıkma kararı aldım

Erdoğan'dan CHP'ye: 2023’te iktidarı almak gibi bir imkanları olmayacak

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Belarus-Polonya sınırındaki krizle ilgili Türkiye ve THY'nin suçlanması yanlış

Danıştay'ın iki üyesi İstanbul Sözleşmesi’nin feshedilmesini hukuka aykırı buldu

TÜSİAD Başkanı Kaslowski: Faiz düşürerek piyasanın canlanmayacağını artık anlamalıyız

Erdoğan, Başak Cengiz'in ailesini arayarak başsağlığı diledi: Bu dünyada maalesef böyle caniler, hainler varmış

Demirtaş: HDP’liler muhalefetin ortak adayına oy versinler diye Erdoğan, Bahçeli ve şürekaları her gün HDP’li seçmenleri motive etmeyi sürdürüyor

Rakıya zam

Cumhur İttifakı ortağı BBP lideri Mustafa Destici: Asgari ücret en az 4 bin TL olmalı

Tarihe geçen kırmızı kart; Polonya-Andorra maçında 22. saniyede oyundan atıldı!

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