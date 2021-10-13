Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 13 Ekim 2021

TÜGVA Başkanı, yayınlanan belgeler için dün "sahte", bugün "Bir kere bu içerden belgeleri almış bu adam, sızdırmış" dedi

Eski TÜGVA yöneticisi: Adalet Bakanlığı’nda 100’ün üzerinde TÜGVA’lı var, paylaşılan kadrolaşma belgelerinin tamamı doğru

Bilal Erdoğan: TÜGVA ile uğraşıyorlar; kıskanıyorlar değil mi?

Dolarda yeni zirve: 9,10'u aştı!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Kılıçdaroğlu'nun "siyasi cinayetler" iddiasına resen soruşturma

İçişleri Bakanı Soylu'dan 'siyasi cinayet' açıklaması: Böyle bir istihbarat yok, FETÖ taktiği

Akşener'den 'siyasi cinayetler' açıklaması: Dedikodu yapmak, 'FETÖ taktiği' demek bir İçişleri Bakanı'na yakışmaz

KKTC'de hükûmet düştü

İçişleri Bakanlığı’ndan ‘Mustafa Akıncı’ iddiasına yanıt: Yalandır, nokta

Çavuşoğlu: YPG/PKK saldırılarında hem Rusya'nın, hem ABD'nin sorumluluğu var