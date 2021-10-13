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Bir Bakışta Bugün

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 13 Ekim 2021

13 Ekim 2021 18:25

TÜGVA Başkanı, yayınlanan belgeler için dün "sahte", bugün "Bir kere bu içerden belgeleri almış bu adam, sızdırmış" dedi

Eski TÜGVA yöneticisi: Adalet Bakanlığı’nda 100’ün üzerinde TÜGVA’lı var, paylaşılan kadrolaşma belgelerinin tamamı doğru

Bilal Erdoğan: TÜGVA ile uğraşıyorlar; kıskanıyorlar değil mi?

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