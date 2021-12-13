Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 13 Aralık 2021

13 Aralık 2021 18:31
Merkez Bankası'ndan dövize dördüncü müdahale
Bakan Nebati: Çok hızlı bir şekilde düzelecek ekonomi, eve boynu bükük dönemem
Erdoğan'ın, TCMB Başkanı Kavcıoğlu ve kamu bankaları genel müdürleriyle görüşmesi başladı
Sokak röportajı yapan 3 YouTuber hakkında ev hapsi kararı
İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul tepkisi: Memleketin içinden bir kanal geçirdiniz, paranın nereye aktığını bilmiyoruz
Kılıçdaroğlu’nun "Geliyor gelmekte olan" sloganı kullanılmıştı; CHP’li Tekin’den TRT ve RTÜK hakkında suç duyurusu
Bakan Pakdemirli: Ekonomik değerlere bakıldığında, Türkiye'nin döviz dışında meselesi yok gibi
İstanbul Havalimanı'ndan sorumlu Emniyet Müdürü Ağca'nın silahlı saldırıya uğramasıyla ilgili 3 gözaltı
Garibe Gezer'in avukatı: İntiharında karanlık noktalar var
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: TL'deki değer kaybı belimizi kırdı, önümüzü göremiyoruz
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