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Bir Bakışta Bugün

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 13 Aralık 2021

13 Aralık 2021 18:31

Merkez Bankası'ndan dövize dördüncü müdahale

Bakan Nebati: Çok hızlı bir şekilde düzelecek ekonomi, eve boynu bükük dönemem

Erdoğan'ın, TCMB Başkanı Kavcıoğlu ve kamu bankaları genel müdürleriyle görüşmesi başladı

Sokak röportajı yapan 3 YouTuber hakkında ev hapsi kararı

İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul tepkisi: Memleketin içinden bir kanal geçirdiniz, paranın nereye aktığını bilmiyoruz

Kılıçdaroğlu’nun "Geliyor gelmekte olan" sloganı kullanılmıştı; CHP’li Tekin’den TRT ve RTÜK hakkında suç duyurusu

Bakan Pakdemirli: Ekonomik değerlere bakıldığında, Türkiye'nin döviz dışında meselesi yok gibi

İstanbul Havalimanı'ndan sorumlu Emniyet Müdürü Ağca'nın silahlı saldırıya uğramasıyla ilgili 3 gözaltı

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: TL'deki değer kaybı belimizi kırdı, önümüzü göremiyoruz

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