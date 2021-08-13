Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 13 Ağustos 2021

13 Ağustos 2021 18:09
Sel felaketinde can kaybı 31'e yükseldi
Erdoğan açıkladı: Sel felaketi yaşayan Kastamonu, Bartın, Sinop "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" ilan edildi
Resmi Gazete'de yayımlandı: Yangın ve sellerden zarar gören vatandaşlar için yardım kampanyası başlatılacak
Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden Altındağ açıklaması: 72 kişi daha yakalandı
Alanya'da orman yangını
CHP'li Baltacı: Bozkurt’ta insanlar kurtarılmayı beklerken Erdoğan’ın programı gerekçe gösterilerek İstanbul’dan gelen ekipler yolda bekletiliyor
CHP'li Altay: İstanbul ve Ankara büyükşehir belediyelerinden gelen ekiplere 'size ihtiyacımız yok' denmiş
Metro Turizm hakkında düzensiz göçmen taşıdığı iddiasıyla soruşturma
Alman basını: Türkiye, ABD ve İsrail, "yüksek riskli bölge" listesine alındı
Afganistan'da Taliban'ın ele geçirdiği vilayet merkezi sayısı 18 oldu
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