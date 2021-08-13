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Bir Bakışta Bugün

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 13 Ağustos 2021

13 Ağustos 2021 18:09

Sel felaketinde can kaybı 31'e yükseldi

Erdoğan açıkladı: Sel felaketi yaşayan Kastamonu, Bartın, Sinop "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" ilan edildi

Resmi Gazete'de yayımlandı: Yangın ve sellerden zarar gören vatandaşlar için yardım kampanyası başlatılacak

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden Altındağ açıklaması: 72 kişi daha yakalandı

Alanya'da orman yangını

CHP'li Baltacı: Bozkurt’ta insanlar kurtarılmayı beklerken Erdoğan’ın programı gerekçe gösterilerek İstanbul’dan gelen ekipler yolda bekletiliyor

CHP'li Altay: İstanbul ve Ankara büyükşehir belediyelerinden gelen ekiplere 'size ihtiyacımız yok' denmiş

Metro Turizm hakkında düzensiz göçmen taşıdığı iddiasıyla soruşturma

Alman basını: Türkiye, ABD ve İsrail, "yüksek riskli bölge" listesine alındı

Afganistan'da Taliban'ın ele geçirdiği vilayet merkezi sayısı 18 oldu

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