Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 12 Temmuz 2021

Kadıköy'deki Surp Takavor Kilisesi'nin duvarının üstüne çıkarak oynayan 3 kişi, ev hapsi istemiyle hakimliğe sevk edildi

Erdoğan: Gençlerimiz geleceğe kendilerini en güzel şekilde hazırlıyor

AKP Grup Başkanvekili Turan: Bizler 19 yıllık iktidarımızda kimlik siyaseti gözetmedik

Prof. Dr. Ertuğrul: Aşılamayı hızlandırmazsak ağustos-eylül gibi bir pik ile karşı karşıya kalabiliriz

Çarşı davasında karar açıklandı: Mahkeme, Yargıtay'ın bozma kararına uydu

Cumartesi Anneleri davasında hâkim, salonu terk etti

Babacan'dan Erdoğan'a: Çözüm süreci sayesinde kendisi Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda, çözüm ortakları hapiste

HKP, Erdoğan, Soylu ve Albayrak hakkında suç duyurusunda bulundu

BioNTech kurucuları: Gerekirse 100 gün içinde yeni bir Covid-19 aşısı geliştirilebilir

Akşener: Kılıçdaroğlu’nun adaylığı elbette hakkıdır