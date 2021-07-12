Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 12 Temmuz 2021

12 Temmuz 2021 18:49
Kadıköy'deki Surp Takavor Kilisesi'nin duvarının üstüne çıkarak oynayan 3 kişi, ev hapsi istemiyle hakimliğe sevk edildi
Erdoğan: Gençlerimiz geleceğe kendilerini en güzel şekilde hazırlıyor
AKP Grup Başkanvekili Turan: Bizler 19 yıllık iktidarımızda kimlik siyaseti gözetmedik
Prof. Dr. Ertuğrul: Aşılamayı hızlandırmazsak ağustos-eylül gibi bir pik ile karşı karşıya kalabiliriz
Çarşı davasında karar açıklandı: Mahkeme, Yargıtay'ın bozma kararına uydu
Cumartesi Anneleri davasında hâkim, salonu terk etti
Babacan'dan Erdoğan'a: Çözüm süreci sayesinde kendisi Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda, çözüm ortakları hapiste
HKP, Erdoğan, Soylu ve Albayrak hakkında suç duyurusunda bulundu
BioNTech kurucuları: Gerekirse 100 gün içinde yeni bir Covid-19 aşısı geliştirilebilir
Akşener: Kılıçdaroğlu’nun adaylığı elbette hakkıdır
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