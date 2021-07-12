T24 LogoT24 Logo
Bir Bakışta Bugün

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 12 Temmuz 2021

12 Temmuz 2021 18:49

Kadıköy'deki Surp Takavor Kilisesi'nin duvarının üstüne çıkarak oynayan 3 kişi, ev hapsi istemiyle hakimliğe sevk edildi

Erdoğan: Gençlerimiz geleceğe kendilerini en güzel şekilde hazırlıyor

AKP Grup Başkanvekili Turan: Bizler 19 yıllık iktidarımızda kimlik siyaseti gözetmedik

Prof. Dr. Ertuğrul: Aşılamayı hızlandırmazsak ağustos-eylül gibi bir pik ile karşı karşıya kalabiliriz

Çarşı davasında karar açıklandı: Mahkeme, Yargıtay'ın bozma kararına uydu

Cumartesi Anneleri davasında hâkim, salonu terk etti

Babacan'dan Erdoğan'a: Çözüm süreci sayesinde kendisi Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda, çözüm ortakları hapiste

HKP, Erdoğan, Soylu ve Albayrak hakkında suç duyurusunda bulundu

BioNTech kurucuları: Gerekirse 100 gün içinde yeni bir Covid-19 aşısı geliştirilebilir

Akşener: Kılıçdaroğlu’nun adaylığı elbette hakkıdır

gündemekonomipiyasalarkoronavirüsbiontechakşenerkılıçdaroğluhkpprof. dr. ertuğrulsurp takavor kilisesikadıköy12 temmuz 2021

Diğer Videolar

Yaşa Mustafa Kemal Paşa Yaşa: İstiklal Caddesi'nde 30 Ağustos kutlaması

Kılıçdaroğlu: Önümüzdeki seçimlerde Allah’ın izniyle cumhuriyeti, demokrasi ile taçlandıracağız

Sahte MİT ve polis kimlikli dolandırıcı, 500 bin liralık vurgunu yapmak üzereyken yakalandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Abdullah Öztürk'e tebrik telefonu

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 30 Ağustos 2021

Kamuoyunda 'Tebliğciler' olarak bilinen grup bu kez pavyona girdi: "Yanlış işin içinde olanlar, nefsinin ve şeytanın yoluna düşmüştür"

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24