Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 12 Şubat 2022

Erdoğan: Temel gıda ürünlerinde yüzde 8 olan KDV'yi yüzde 1'e indiriyoruz

Bakan Nebati, yeni ekonomi paketini açıkladı: Yastık altı altınların bozdurulması ülkemizin büyümesine destek verecek

Kılıçdaroğlu'ndan yeni elektrik faturası açıklaması: Hükûmete geri adım attırmak istiyorum

Muhalefetten tarihi zirve: 6 parti lideri ilk kez bir araya geliyor

İmamoğlu'ndan Erdoğan'a "yaygara" yanıtı: Bu söylemle çözüm bulmamız mümkün değil

Fitch, Türkiye'nin kredi notunu düşürdü

MetroPOLL Araştırma: Seçmenin yüzde 44’ü Millet İttifakı’na daha yakın olduğunu söylüyor

RIA'ya konuşan kaynak: Rus diplomatlar Ukrayna'dan ayrılmaya başladı

Araştırma: Koronavirüs'ü hafif geçirenlerin bile kalp hastalığı riski artıyor

Galatasaray Başkanı Elmas: Tribünde olsam belki de ‘Yönetim istifa' diye bağırırdım