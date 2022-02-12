Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 12 Şubat 2022

12 Şubat 2022 16:55
Erdoğan: Temel gıda ürünlerinde yüzde 8 olan KDV'yi yüzde 1'e indiriyoruz
Bakan Nebati, yeni ekonomi paketini açıkladı: Yastık altı altınların bozdurulması ülkemizin büyümesine destek verecek
Kılıçdaroğlu'ndan yeni elektrik faturası açıklaması: Hükûmete geri adım attırmak istiyorum
Muhalefetten tarihi zirve: 6 parti lideri ilk kez bir araya geliyor
İmamoğlu'ndan Erdoğan'a "yaygara" yanıtı: Bu söylemle çözüm bulmamız mümkün değil
Fitch, Türkiye'nin kredi notunu düşürdü
MetroPOLL Araştırma: Seçmenin yüzde 44’ü Millet İttifakı’na daha yakın olduğunu söylüyor
RIA'ya konuşan kaynak: Rus diplomatlar Ukrayna'dan ayrılmaya başladı
Araştırma: Koronavirüs'ü hafif geçirenlerin bile kalp hastalığı riski artıyor
Galatasaray Başkanı Elmas: Tribünde olsam belki de ‘Yönetim istifa' diye bağırırdım
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