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Bir Bakışta Bugün

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 12 Ocak 2022

12 Ocak 2022 18:39

Kılıçdaroğlu: Enes’in videosunu izledim, içim parçalandı, Enes gibi gençleri bizim iktidarımız kurtaracak

Erdoğan'dan Demirtaş ve Öcalan açıklaması: Edirne'deki en büyük hesabı İmralı'dakine verecek; kendi içinde ayrı bir hesaplaşmaları var

Akşener'den Erdoğan'a: Gel iktidar ve muhalefet el ele verelim bu ülkenin lügatından kadın ve genç ölümlerini silelim

Milli Eğitim Bakanı Özer: Yüz yüze eğitime devam

Erdoğan'dan CHP'ye: Bırakın artık dinimizi istismar etmeyi, dürüst olun dürüst

CHP'li Salıcı: Millet İttifakı'nın içinde HDP yok ve katılmak gibi bir talebi de yok

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Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün

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