Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 12 Ocak 2022

Kılıçdaroğlu: Enes’in videosunu izledim, içim parçalandı, Enes gibi gençleri bizim iktidarımız kurtaracak

Erdoğan'dan Demirtaş ve Öcalan açıklaması: Edirne'deki en büyük hesabı İmralı'dakine verecek; kendi içinde ayrı bir hesaplaşmaları var

Akşener'den Erdoğan'a: Gel iktidar ve muhalefet el ele verelim bu ülkenin lügatından kadın ve genç ölümlerini silelim

Milli Eğitim Bakanı Özer: Yüz yüze eğitime devam

Erdoğan'dan CHP'ye: Bırakın artık dinimizi istismar etmeyi, dürüst olun dürüst

CHP'li Salıcı: Millet İttifakı'nın içinde HDP yok ve katılmak gibi bir talebi de yok

Tahir Elçi davası | İhbar mektubunda adı geçen polis memurlarının dinlenmesi talebi reddedildi

Babacan: Biri 'AYM kapatılsın', öteki 'Vakıfların, derneklerin yurtları kapatılsın' diyor; yasaklamak, yok etmek dışında çözüm önerisi yok mu!

Ukrayna ve Avrupa'nın güvenliği görüşülüyor; NATO-Rusya Konseyi 2019'dan beri ilk kez toplandı

Fenerbahçe, İsmail Kartal'a emanet