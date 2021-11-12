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Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 12 Kasım 2021

12 Kasım 2021 18:27

Göç İdaresi açıkladı: 'Muz yeme' videosu paylaşan 45 Suriyeli sınır dışı edilecek

Soylu'dan Emniyet'in "görüntü yasağı" genelgesinin durdurulmasına ilişkin ilk açıklama: Danıştay’ın dikkat çektiği hassasiyet doğru bir hassasiyet

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