Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 12 Kasım 2021

Göç İdaresi açıkladı: 'Muz yeme' videosu paylaşan 45 Suriyeli sınır dışı edilecek

Soylu'dan Emniyet'in "görüntü yasağı" genelgesinin durdurulmasına ilişkin ilk açıklama: Danıştay’ın dikkat çektiği hassasiyet doğru bir hassasiyet

İyi Partili Lütfü Türkkan'ın dokunulmazlık dosyası Meclis'te

Demirtaş'tan hapis cezası verilen eşi Başak Demirtaş’a destek: Eğilmeyeceğiz, diz çökmeyeceğiz, yenilmeyeceğiz

Samuray kılıçlı katil Can Göktuğ Boz'un fotoğrafı ortaya çıktı

LPG'ye zam geliyor

Bakan Elvan: Döviz kurundaki hareketliliğin farkındayız; enflasyon temkinli olmayı gerektiriyor

Sedat Peker: AK Parti’yi veya Recep Tayyip Erdoğan’ı iktidardan indirmek gibi bir gayem yok

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AKP'li belediye başkanının hakaret ettiği şehit yakını: Görüntüler, yaşananların üçte biri; ne hakaretler, ne tehditler...