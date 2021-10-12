Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 12 Ekim 2021

Erdoğan: Diyalog kanallarını açık tutarak, kademeli bir yaklaşımla Taliban'ı kapsayıcı bir yönetim kurmaya doğru yönlendirmeliyiz

Sağlık Bakanlığı: Hamilelerde Covid-19 aşısının uygulanması tavsiye edilmektedir

Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’ın “Almanya'da Fransa'da yiyeceklerini bulamıyorlar” çıkışına: Adam hayal aleminde geziyor!

Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na: 'Siyasi cinayet işlenebilir' masallarını geç, bir şey bilip söylemiyorsan adam değilsin

HDP'li Buldan'dan Tamer Karadağlı'ya: Biz Nihal Yalçın’ın ve Yalçın gibi sesi kesilmek istenen bütün kadınların yanındayız, bu da sana kapak olsun

İmamoğlu'ndan TÜGVA açıklaması: Birilerinin aile veya akraba vakıflarını değil, kurumlarımızı güçlendireceğiz

Erdoğan burslu Afgan öğrenci sayısını açıkladı: 1100

CHP'li Özkoç'tan iktidara TÜGVA tepkisi: Bunlar FETÖ'den ders almadılar, yeni FETÖ tipi yapılanmalara devlette yer açıyorlar

Rektör Naci İnci'nin suç duyurusunda bulunduğu 5 Boğaziçi Üniversitesi öğrencisinin "ev hapsi" istendi

IMF, Türkiye'nin yıl sonu büyüme ve enflasyon beklentisini yükseltti