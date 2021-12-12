Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 12 Aralık 2021

12 Aralık 2021 17:19
Barınamayanlar Hareketi eylemlerine polis müdahalesi: 150'yi aşkın kişi gözaltına alındı
İstanbul'da bazı marketlerde yağ, süt, un, şeker ve sigarada satışlar sınırlandırıldı
DİSK'in çağrısıyla işçilerden Kartal'da miting: 'Artık yeter geçinmek istiyoruz'
AKP'li Kurtulmuş'un döviz alan esnaflara ilişkin sözlerine muhalefet ve ekonomistlerden tepki: En büyük ahlaksızlık enflasyonla çalmaktır
Erdoğan'ın fotoğrafını yere atan kişi tutuklandı
Sokak röportajı yapan 3 Youtuber gözaltına alındı
Kur’an kursunda istismara uğrayan çocukların aileleri: Tehdit edilip şiddete de maruz kalmışlar
Nevzat Çiçek: BAE, Peker'in Dubai'de olmasından memnun değil, gideceği yer konusunda da bazı ada ülkelerinin isimleri zikrediliyor
Beyoğlu'nda deve ve eşekli Covid-19 kısıtlamaları protestosu
Kremlin: Putin, Biden'a ülke sınırları içindeki Rus askerlerinin kimseye tehdit oluşturmadığını söyledi
© Tüm hakları saklıdır.