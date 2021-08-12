Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 12 Ağustos 2021

12 Ağustos 2021 18:21
Altındağ'da Suriyeli ile Afganların evlerinin taşlanması ve bazı dükkanların yağmalanmasıyla ilgili 76 gözaltı
Kılıçdaroğlu: Hepimiz sakin olmalıyız; Afganları demokratik yollarla göndermek zorundayız
AKP'den Altındağ açıklaması: Bazı siyasilerin sığınmacılara yönelik kullandığı nefret dilinin yol açabileceği tehlikelerin büyüklüğü ortada
Bakan Pakdemirli: Ülkemizdeki tüm orman yangınları kontrol altına alındı
Memur ve memur emeklilerine 2022'nin ilk altı ayı için yüzde 5 zam artı enflasyon farkı teklif edildi
Batı Karadeniz'de sel: Kastamonu'da 10, Sinop'ta 1 kişi hayatını kaybetti
Sarıyer'de aynı bölgede üçüncü orman yangını
Merkez Bankası faizi yüzde 19'da sabit tuttu
Akbelen Ormanı için yürütmeyi durdurma kararı
Gazeteci Emre Erciş'e silahlı saldırı
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