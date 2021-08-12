Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 12 Ağustos 2021

Altındağ'da Suriyeli ile Afganların evlerinin taşlanması ve bazı dükkanların yağmalanmasıyla ilgili 76 gözaltı

Kılıçdaroğlu: Hepimiz sakin olmalıyız; Afganları demokratik yollarla göndermek zorundayız

AKP'den Altındağ açıklaması: Bazı siyasilerin sığınmacılara yönelik kullandığı nefret dilinin yol açabileceği tehlikelerin büyüklüğü ortada

Bakan Pakdemirli: Ülkemizdeki tüm orman yangınları kontrol altına alındı

Memur ve memur emeklilerine 2022'nin ilk altı ayı için yüzde 5 zam artı enflasyon farkı teklif edildi

Batı Karadeniz'de sel: Kastamonu'da 10, Sinop'ta 1 kişi hayatını kaybetti

Sarıyer'de aynı bölgede üçüncü orman yangını

Merkez Bankası faizi yüzde 19'da sabit tuttu

Akbelen Ormanı için yürütmeyi durdurma kararı

Gazeteci Emre Erciş'e silahlı saldırı