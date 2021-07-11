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Bir Bakışta Bugün

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 11 Temmuz 2021

11 Temmuz 2021 17:46

-AKP'den sosyal medyaya düzenleme sinyali; RTÜK benzeri bir yapı kurulması tartışılıyor
-Prof. Dr. Şenol: Yüksek olasılıkla bir varyantımız var ama aramıyoruz, bulmuyoruz
-Kılıçdaroğlu: Türkiye’nin yeni bir başlangıç yapması lazım, Bu ülkede ben çöp konteynerından beslenen milyonları görmek istemiyorum
--Bakan Akar: Yunanistan provokatif, hukuk tanımaz, kendi imzaladığı anlaşmalara dahi riayet etmeyen tavrını sürdürmekte
-Milli Saraylar Başkanı Yıldız: Sadece Topkapı değil Türkiye’nin pek çok müzesinden 100 civarında eser Çamlıca Müzesi'ne gidecek
-Ankara'da simit fiyatı 2.5 TL oldu
-Erdoğan’dan Srebrenitsa mesajı:  Avrupa ve insanlık tarihinin bu kara lekesinin geri plana itilmesine müsaade etmeyeceğiz
-İBB Bilimsel Danışma Kurulu’ndan bayram uyarısı: İnsan trafiği 1 milyon kişiyi aşacak
-Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr İlhan: Vaka sayısı 1000'in altına düşerse maske şemsiye gibi cebimizde olacak
-Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanıyor; bayram tatilinin kaç gün olacağı konuşulacak

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